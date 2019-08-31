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Непросто и увлекательно: TAYANNA рассказала об отношениях с партнером по Танцы со звездами

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.08.2019 - 12:43
Непросто и увлекательно: TAYANNA рассказала об отношениях с партнером по Танцы со звездами
TAYANNA и Игорь Кузьменко (фото: пресс-служба певицы)
Татьяна Турликьян
Руководитель проекта LITE

TAYANNA также ответила на критику судей в первом эфире

TAYANNA (Татьяна Решетняк) активно готовится ко второму эфиру нового сезона Танцы со звездами 2019! Во время одной из репетиций певица блеснула фантастическими ножками, при этом лежа на полу в мини-платье! Украинская исполнительница разучивала новую связку движений. Результат этих репетиций зрители смогут оценить уже в это воскресенье, 1 сентября в 21:00.

Напомним, что во время первого эфира TAYANNA и ее партнер по проекту, хореограф Игорь Кузьменко станцевали страстную румбу. Танец вывел пару в 10-ку лидеров — Решетняк и Кузьменко заняли 7-е место. Однако, не обошлось без критики. К примеру, Владу Яме не хватило от певицы движения бедер и стоп. А Франциско Гомес посоветовал ей отдаться партнеру в танце.

TAYANNA учла критики, но также отметила — “Я своим выступлением удовлетворена”! Об этом певица рассказала в комментарии LITE.

Целесообразна критика — это всегда мотивация становиться лучшим. Я постараюсь прислушиваться к судьям, так как у них есть большой опыт. Но я своим выступлением довольна, хотя на репетициях были движения более четкие. На следующих эфирах буду стараться показать еще лучший результат, потому что многие люди болеют за меня и ожидают красивых постановок”, — подчеркивает TAYANNA.

TAYANNA и Игорь Кузьменко / Румба / Танцы со звездами 2019

Также исполнительница ответила на вопросы относительно своего партнера. Игорь Кузьменко — победитель шоу Танцы со звездами 2017! Тогда его партнершей была Наталья Могилевская.

Игорь прекрасный партнер. Он тактичный, спокойный, мы сошлись характерами. Это помогает нам репетировать плодотворно. Он учит меня как правильно «держать раму» — это то, что сложно мне дается. Также помогает справляться с руками, ногами, эмоциями и мыслями одновременно. Мы хотим экспериментировать в танцах — это будет непросто, но очень увлекательно. Игорь однажды уже привел свою партнершу к победе, уверена у нас все также получится”, — подытожила TAYANNA.

Напомним, ранее TAYANNA сделала откровенное признание о своем бывшем. "Я считала, что не умею петь, не умею танцевать, что я вообще ни на что не способна. Потому что так мне говорил он", – рассказала певица.

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Новости Украины Танці з зіркамиTAYANNA
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