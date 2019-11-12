Неприятная кульминация: Тодоренко ошарашила признанием о свадьбе с Топаловым

Фото: Регина Тодоренко с мужем (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая рассказала, почему ее свадебное торжество могло не состояться

Регина Тодоренко – успешная и востребованная ведущая, молодая мама и счастливая жена. У девушки масса кративных идей и планов, которые она волощает с легкостью в жизни и заряжает на успех все, за что бы ни взялась. Регина мастерски совмещает работу, материнтво и личную жизнь. Правда, звезда впервые в программе "ЖВЛ" призналась, что ее свадьбы с певцом Владом Топаловым могло и не быть – во время планирования торжества пара так повздорила, что готова была разойтись!

Регина вспомнила, как впервые познакомилась со второй половинкой. Паре довелось играть супругов в спектакле "Заложи жену в ломбард". Вначале Влад вовсе не произвел на Регину впечатления, но он настойчиво добивался ее расположения.

"Неприятный парень. Сидит в углу заносчивый, самоуверенный. А потом он начал писать мне сообщения, потом присылать песни и стихи. Несколько месяцев я держалась, а потом он покорил мое сердце и душу", - рассказала ведущая.

Фото: Регина Тодоренко с мужем (instagram.com/reginatodorenko)

И если для Влада брак с Региной был уже вторим по счету, то девушка впервые шла под венец. Она с улыбкой вспоминает слова мужа: "У меня жена первый раз выходит замуж и у нее все должно быть как у принцессы!"

Пара сыграла свадьбу в июле в Италии, а само роскошное торжество длилось три дня и проходило на старинной вилле "Астория". Регину настолько впечатлила церемония, что она в шутку предлагает Владу развестись, но лишь для того, чтобы повторить это памятное событие! Правда, и самой свадьбы могло не быть вовсе.

Фото: Регина Тодоренко с мужем (instagram.com/reginatodorenko)

"У нас была неприятная кульминация скандала в момент, когда мы планировали свадьбу. Мы разругались в пух и прах. Я сказала, что никакой свадьбы не будет, и мы на некотрое время процесс приостановили. Когда у нас уже был сын, мы готовы были разорвать отношения! Нас успокоила сестра Влад – они поговорили и он увидел женскую сторону. Пришел ко мне и говорит: "Хочешь ты, или не хочешь, у нас свадьба будет!"" - призналась Регина.

Также она рассказала о сыночке Майкле, который уже с пеленок успел стать звездой.

Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

"Добытчик наш! Ему контракт предложили. Теперь, возможно, он даже сможет учиться в "Оксфорде"!" - заявила гордая звездная мама.

Видео: YouTube/ "ЖВЛ"

Ведущая не скрывает, что хочет много детей и готова вновь совмещать насыщенные рабочие будни и воспитание малыша.