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"Непревзойденная": беременная дочь Ольги Сумской очаровала трендовым весенним образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.03.2020 - 10:37
"Непревзойденная": беременная дочь Ольги Сумской очаровала трендовым весенним образом
Фото: Антонина Паперная (instagram.com/tonya_papernaya)

Актриса также ответила на все вопросы фанатов

Актриса Антонина Паперная, дочь Ольги Сумской и Евгения Паперного, которая недавно призналась в своей слабости к сладостям, из-за которых стремительно набирает вес во время второй беременности (в первую беременность девушка поправилась аж на 22 кг, от которых не могла избавиться целый год), тем не менее не перестает появляться на светских мероприятиях и ведет довольно активный образ жизни.

Так недавно, актриса посетила премьеру мультфильма от студии Дисней "Вперед", для выхода она выбрала образ в черном цвете — легкое платье в мелкий принт цветочек, которое, не смотря на темный цвет, все же навевает ощущение о грядущей весне и тепле. Дополнила образ она пальто, сумкой и обувью все в том же черном цвете.

&quot;Непревзойденная&quot;: беременная дочь Ольги Сумской очаровала трендовым весенним образомФото: Антонина Паперная (instagram.com/tonya_papernaya)

Кроме того, Антонина решила сделать приятное своим подписчикам, рассекретив подробности ее личной жизни. В сториз Instagram она решила ответить на все интересующие их вопросы.

Фанаты в ответ забросали ее комплиментами и пожелали легкой беременности любимице:

  • Сладенькая!
  • Пузатик
  • Красавица
  • Неперевершена
  • Посмотрела сторис. Вы невероятно красивая и харизматичная девушка
  • Класс, я под мультики прекрасно сплю, релакс

А еще, недавно Антонина Паперная показала умилительное видео со своей двухлетней дочкой Евой в домашней обстановке.

Хрупкая и трогательная: дочь Ольги Сумской умилила нежным "беременным" фото Папина копия: беременная дочь Сумской растрогала редким фото дочери и мужа
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