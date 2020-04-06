Неповторимый оригинал: Дантес в платье Дорофеевой вызвал фурор в сети

Дантес и Дорофеева (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Выходка парочки породила множество забавных мемов

Надя Дорофеева и Владимир Дантес не отстают от трендов. Звездная пара также решила присоединиться к очень популярному флешмобу в сети под названием “Flip The Switch” Особенно популярным этот челлендж стал в сети TikTok. Однако для участия в нем, как правило, мужчинам приходится наряжаться в образы своих вторых половинок! Дантесу также пришлось примерить платье звездной супруги.

Челлендж обыгрывает слова их песни американского рэпера Дрейка “Nonstop”. Кстати, песня была записана в 2018 году. Однако благодаря находчивости пользователей TikTok приобрела новую волну мега-популярности. В песне есть строка “I just flipped the switch, flip-flip” (“Я просто щелкнул выключателем, щелк-щелк”).

В видео обычно присутствует два человека - перед зеркалом. Один держит в руке камеру и снимает, как второй человек танцует на заднем плане. Для лучшего эффекта, снимает мужчина, а танцует женщина.

Когда в песне звучат слова "I just flipped the switch, flip-flip” видео на секунду затухает, словно и правда выключили свет. А когда свет появляется парочка резко меняется ролями. Танцует уже мужчина, а снимает его женщина. При этом пара не только меняется местами, но еще и одеждой!

Видео: tiktok.com/@nadyadorofeeva

В начале видео Дантес в деловом костюме с невозмутимым лицом снимает, как рядом с ним танцует Дорофеева. При этом вепица выполняет пластичные и очень соблазнительные движения, позируя в голубом мини-платье с перьями. На ножках Нади - нюдовые босоножки на устойчивом каблуке. Забавно, что все это также подошло Дантесу - и платье, и босоножки.

Поклонники Дорофеевой и Дантеса тут же принялись придумывать забавные коллажи, обыгрывая переодевания певицы и блогера.

Коллаж: instagram.com/nadyaxvova

Коллаж: instagram.com/vremyaisteklo2.0

Коллаж: instagram.com/dodoxsuper

Коллаж: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, ранее Надя Дорофеева вдохновила сильной речью о пандемии.