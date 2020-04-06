ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Неповторимый оригинал: Дантес в платье Дорофеевой вызвал фурор в сети

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.04.2020 - 09:49
Неповторимый оригинал: Дантес в платье Дорофеевой вызвал фурор в сети
Дантес и Дорофеева (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Выходка парочки породила множество забавных мемов

Надя Дорофеева и Владимир Дантес не отстают от трендов. Звездная пара также решила присоединиться к очень популярному флешмобу в сети под названием “Flip The Switch” Особенно популярным этот челлендж стал в сети TikTok. Однако для участия в нем, как правило, мужчинам приходится наряжаться в образы своих вторых половинок! Дантесу также пришлось примерить платье звездной супруги.

Челлендж обыгрывает слова их песни американского рэпера Дрейка “Nonstop”. Кстати, песня была записана в 2018 году. Однако благодаря находчивости пользователей TikTok приобрела новую волну мега-популярности. В песне есть строка “I just flipped the switch, flip-flip” (“Я просто щелкнул выключателем, щелк-щелк”).

В видео обычно присутствует два человека - перед зеркалом. Один держит в руке камеру и снимает, как второй человек танцует на заднем плане. Для лучшего эффекта, снимает мужчина, а танцует женщина.

Когда в песне звучат слова "I just flipped the switch, flip-flip” видео на секунду затухает, словно и правда выключили свет. А когда свет появляется парочка резко меняется ролями. Танцует уже мужчина, а снимает его женщина. При этом пара не только меняется местами, но еще и одеждой!

@nadyadorofeeva

##fliptheswitch @vladimirdantes

original sound - whatstrending

Видео: tiktok.com/@nadyadorofeeva

В начале видео Дантес в деловом костюме с невозмутимым лицом снимает, как рядом с ним танцует Дорофеева. При этом вепица выполняет пластичные и очень соблазнительные движения, позируя в голубом мини-платье с перьями. На ножках Нади - нюдовые босоножки на устойчивом каблуке. Забавно, что все это также подошло Дантесу - и платье, и босоножки.

Поклонники Дорофеевой и Дантеса тут же принялись придумывать забавные коллажи, обыгрывая переодевания певицы и блогера.

Неповторимый оригинал: Дантес в платье Дорофеевой вызвал фурор в сети

Коллаж: instagram.com/nadyaxvova

Неповторимый оригинал: Дантес в платье Дорофеевой вызвал фурор в сети

Коллаж: instagram.com/vremyaisteklo2.0

Неповторимый оригинал: Дантес в платье Дорофеевой вызвал фурор в сети

Коллаж: instagram.com/dodoxsuper

Неповторимый оригинал: Дантес в платье Дорофеевой вызвал фурор в сети

Коллаж: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, ранее Надя Дорофеева вдохновила сильной речью о пандемии.

Карантин на стиле: Дорофеева в золотистом мини показала, как нужно выносить мусор Зажигалочка: Надя Дорофеева в коротком топе завела жарким танцем в гардеробной
Новости Украины Надя ДорофееваВладимир Дантес
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь