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"Неожиданный ход": Дантес и Дорофеева ярко потроллили Потапа

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.06.2019 - 13:02
"Неожиданный ход": Дантес и Дорофеева ярко потроллили Потапа
Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Ведущий показал общее фото с продюсером и его экс-супругой

Украинский ведущий, блогер и муж певицы Нади Дорофеевой, Владимир Дантес отличается отличным чувством юмора и умением метко высказаться на любую тему.  Он не перестает удивлять поклонников своей самоиронией и умеет по-доброму подтрунивать над друзьями и различными жизненными ситуациями. В этот раз "под прицел" Владимира попал продюсер и рэпер Потап. На странице в Instagram шоумен решил немного подшутить над артистом, опубликовав совместное фото.

На снимке Владимир идет за руку с женой Надей Дороффеевой, которая вышагивает в летящем салатовом платье с рюшами и оборками. Чуть впереди шествует Потап в майке и шортах,  рядом с ним видно экс-супругу продюсера Ирину Горовую в цветами. На заднем фоне также заметно жену участника группы "Время и Стекло" Анну Завгороднюю-Андрейчук.  В глаза бросается высокий рост рэпера, на фоне которого все остальные выглядят миниатюрными.

"Потап специально обработал себя в фотошопе, чтоб мы все с Ириной Горовой, Надей Дорофеевой и Анной Андрейчук и я были очень крошечными. Неожиданный ход от него. P.S.  "Позитив" тоже есть на фото, но... Извини, все вопросы к Потапу", - подписал он совместное фото.

&quot;Неожиданный ход&quot;: Дантес и Дорофеева ярко потроллили Потапа

Потап, Ирина Горовая, Владимир Дантес и Надя Дорофеева ( фото: instagram.com/vladimirdantes)

Подписчики Владимира оценили его шутку, ведь многим известно, что Потап отличается высоким ростом, который составляет 1,95 м. Кроме того, рэпер серьезно увлекается баскетболом.

Не удержались от реакции на подпись к снимку Надя Дорофеева и Ирина Горовая, оставив красноречивые смеющиеся смайлы. А другие комментаторы также оценили шуточный выпад Владимира.

&quot;Неожиданный ход&quot;: Дантес и Дорофеева ярко потроллили Потапа

&quot;Неожиданный ход&quot;: Дантес и Дорофеева ярко потроллили Потапа

Скриншот комментариев

"Самая ржачная подпись к фото. Лучше не придумаешь!", "Не хватает сзади взрыва", "Показалось, что Потап - это Вин Дизель", "Мафия!", "Це найкраще фото!", "Бригада", "Ты крутой!", "Самая офигенная банда", "Огонь", - оценили фолловеры.

 

Скриншот комментариев

Ранее Потап восхитил стильным молодежным образом в белоснежных штанах и розовой футболке.

Напомним, до ранее Потап растрогал романтичным кадром с Настей Каменских, на котром пара буквально светится от счастья. 

"Отдельный вид искусства": Надя Дорофеева приворожила кокетливым образом "Тебе идет": Потап и Настя Каменских показали романтику в постели (видео)
Новости Украины ПотапНадя ДорофееваВладимир Дантес
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