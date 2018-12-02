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"Неожиданно и приятно": Олег Винник отреагировал на звание "Певца года"

Lite » Звезды 02.12.2018 - 16:40
"Неожиданно и приятно": Олег Винник отреагировал на звание "Певца года"
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Исполнитель поблагодарил всех своих фанатов

Популярный украинский певец Олег Винник эмоционально отреагировал на получение титула "Певец года". Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

"Спасибо, Украина, М1 Music Awards. Неожиданно и приятно", - сказал он.

Обратим внимание, что исполнитель также опубликовал несколько снимков со сцены в тот момент, как он получал награду. При этом фанаты Винника поспешили забросать его комплиментами.

&quot;Неожиданно и приятно&quot;: Олег Винник отреагировал на звание &quot;Певца года&quot;

Фото: Олег Винник получил престижную награду (instagram.com/olegg.vynnyk)

"Вы действительно заслужили эту награду. Так держать. Спасибо вам за эти прекрасные песни. И просто за то, что вы с нами", - сказала пользователь Юлия Бойко

"Поздравляю. Вы однозначно заслуживаете", - подчеркнула юзер Марина Костюк.

"Мои поздравления. Вы наилучший, самый любимый", - сказала пользователь Марианна Михайлюк.

&quot;Неожиданно и приятно&quot;: Олег Винник отреагировал на звание &quot;Певца года&quot;

Скриншот комментариев (instagram.com/olegg.vynnyk)

Кстати, мы писали о том, что Олег Винник собрал аншлаг в Беларуси.

Напомним, известный украинский ведущий Юрий Горбунов  рассказал, как уговорил Олега Винника сняться в кино.

Видео: РБК-Украина

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