Неожиданно: Кайли Дженнер удивила кардинальной сменой прически

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Девушка примерила очередной яркий образ

Кайли Дженнер, вслед за своей звездной подругой Эмили Ратаковски, решила продемонстрировать страсть к смене причесок. 22-летняя миллиардерша опубликовала фото, на котором предстала с ярко-розовыми волосами. Образ дополнили выразительный макияж с сиренево-розовыми тенями и блестящими губами. Ролик сделан во время одного из многочисленных мероприятий, которые привыкла посещать юная бизнесвумен. Второй ролик демонстрирует полный образ Кайли, которая кружится перед камерой.

Кайли любит меняться (фото: instagram.com/kyliejenner)

Подпись, которую девушка оставила под видео, полна ностальгии по временам вечеринок и тусовок. «Не хватает социального времени… Чем быстрее мы останемся внутри, тем быстрее мы сможем вернуться к нему... Я надеюсь, что все относятся серьезно к социальному дистанцированию», – написала красавица.

Напомним, Кайли – одна из самых активных сестер семейства Кардашьян-Дженнер. Не проходит и дня, чтобы она не поделилась очередным луком с какого-либо светского события. Девушка обожает менять наряды и прически. Не так давно брюнетка, какой все привыкли ее видеть, стала блондинкой. Кайли постепенно осветляет волосы, примеряя также новые укладки. Поклонники в восторге от нового образа Кайли, но также оценили стиль с розовыми волосами. Ролик вызвал настоящий ажиотаж серди поклонников инста-дивы. «Эти волосы…», «Королева», «Первая», – пишут они.