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Неожиданно! Бритни Спирс удивила новыми талантами и вызвала неоднозначную реакцию в сети

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.01.2020 - 15:52
Неожиданно! Бритни Спирс удивила новыми талантами и вызвала неоднозначную реакцию в сети
Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)

Певица показала новые грани творчества

Бритни Спирс удивила новым амплуа – популярная певица и настоящий блогер стала художницей. Свою первую выставку работ она покажет уже совсем скоро – 18-го января. Увидеть картины, созданные начинающим талантом, можно будет в галерее Sympa, расположенной во французском городе Фижак. Объявление об экспозиции певицы, а также одна из работ появились в аккаунте галереи в Instagram.

Неожиданно! Бритни Спирс удивила новыми талантами и вызвала неоднозначную реакцию в сетиПевица готова к новым вершинам (фото: instagram.com/britneyspears)

Нужно отметить, что Бритни уже давно увлекается творчеством, но сейчас, наконец, набралась смелости показать творения широкому кругу поклонников. Экспозиция будет называться "Иногда вы просто должны играть" и будет состоять, по всей видимости, из картин с незамысловатым сюжетом. Так, первая работа демонстрирует цветы, выполненные крупными мазками. Ее певица уже пожертвовала на благотворительность – аукцион собирает средства для жертв трагедии музыкального фестиваля Route 91 Harvest в 2017 году.

Неожиданно! Бритни Спирс удивила новыми талантами и вызвала неоднозначную реакцию в сетиНеожиданно! Бритни Спирс удивила новыми талантами и вызвала неоднозначную реакцию в сетиРабота Бритни (фото: instagram.com/galerie_sympa)

Поклонники уже успели дать первые комментарии картине, поздравив певицу с начинанием. Многие посетовали, что не смогут увидеть работы собственными глазами. Также многие порталы отметили, что картина выглядят несколько примитивной.

К слову, рисование – не единственный талант певицы. Она уже успела выступить в качестве дизайнера, выпускала парфюмы, снималась в кино… Но, похоже, своему предназначению – пению – изменять не собирается.

Неожиданно! Бритни Спирс удивила новыми талантами и вызвала неоднозначную реакцию в сети

Обложка альбома Baby one more time (фото: instagram.com/britneyspears)

Интересно, что сама певица, которая регулярно делится со своими подписчиками новостями, не объявила в своем микроблоге о предстоящем событии. Зато она вовсю занята продвижением еще одного проекта. В честь 21-летия дебютного альбома певицы Baby one more time будет устроено грандиозная интерактивная выставка, которая призвана окунуть фанатов Бритни в мир поп-принцессы – The Zone: The Britney Spears Experience.

Напомним, альбом разошелся по миру тиражом более 30-ти миллионов экземпляров и состоял из знаковых хитов. В так называемой Зоне будет 10 комнат, каждая из которых наполнена знаковыми элементами карьеры певицы. Здесь можно будет петь, танцевать и фотографироваться, буквально окунаясь в клипы Спирс

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