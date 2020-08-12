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Неотразимая: соблазнительная Леся Никитюк в кроп-топе и мини сразила формами

Среда 12 августа 2020 21:58
Неотразимая: соблазнительная Леся Никитюк в кроп-топе и мини сразила формами
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Ведущая показала свой образ дня

Леся Никитюк гостит в родном Хмельницком, где проводит время на природе и общается с любимвми родственниками. Не забывает она делиться и своими "образами дня". Так, новый образ ведущей подчеркнул все достоинства ее фигуры.

Леди Ле предстала в небесно-синем комплекте – кроп-топе в длинным рукавом и короткой юбке. Аутфит позволили подчеркнуть тонкую талию Леси и ее длинные ножки.

"Sweet home. Як то кажуть кроля купила, палатку зібрала, можна й на Київ", - поделилась планами ведущая, опубликовав фотосет в саду и у дома с разных ракурсов.

Неотразимая: соблазнительная Леся Никитюк в кроп-топе и мини сразила формами

Неотразимая: соблазнительная Леся Никитюк в кроп-топе и мини сразила формами

Неотразимая: соблазнительная Леся Никитюк в кроп-топе и мини сразила формами

Леся Никитюк показала стройные ножки в мини (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники теледивы осыпали ее щедрыми комплиментами.

  • Какая же классная!
  • Кстати, голубой цвет, твой цвет Леся
  • Гарна
  • Лесечка, ти королева! Обажаю тебе,красоточка
  • Какая девчонка!
  • Неотразимая
  • Красотуля
  • Нереальна
  • Леся Іванівна, Вы в блакитному дуже чарівна
  • Шикарна
  • Красотка
  • Шо це за зваблива худишка?
  • Красота

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Леся Никитюк поразила своим ярким перевоплощением и показала себя в образе дочке Перуна – Магуры. Не все поклонники признали в ней мифическую героиню и выдвинули свои версии.

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