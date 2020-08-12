Неотразимая: соблазнительная Леся Никитюк в кроп-топе и мини сразила формами

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая показала свой образ дня

Леся Никитюк гостит в родном Хмельницком, где проводит время на природе и общается с любимвми родственниками. Не забывает она делиться и своими "образами дня". Так, новый образ ведущей подчеркнул все достоинства ее фигуры.

Леди Ле предстала в небесно-синем комплекте – кроп-топе в длинным рукавом и короткой юбке. Аутфит позволили подчеркнуть тонкую талию Леси и ее длинные ножки.

"Sweet home. Як то кажуть кроля купила, палатку зібрала, можна й на Київ", - поделилась планами ведущая, опубликовав фотосет в саду и у дома с разных ракурсов.

Леся Никитюк показала стройные ножки в мини (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники теледивы осыпали ее щедрыми комплиментами.

Какая же классная!

Кстати, голубой цвет, твой цвет Леся

Гарна

Лесечка, ти королева! Обажаю тебе,красоточка

Какая девчонка!

Неотразимая

Красотуля

Нереальна

Леся Іванівна, Вы в блакитному дуже чарівна

Шикарна

Красотка

Шо це за зваблива худишка?

Красота

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Леся Никитюк поразила своим ярким перевоплощением и показала себя в образе дочке Перуна – Магуры. Не все поклонники признали в ней мифическую героиню и выдвинули свои версии.