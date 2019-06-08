Неотразимая: Фреймут похвасталась своей белоснежной репутацией (фото)

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Ольга Фреймут восхитила фанов великолепным платьем настоящей леди

Знаменитая телеведущая Ольга Фреймут славится любовью к классическому стилю в одежде, и недавно она восхитила поклонников чудесным образом в брючном костюме бежевого цвета, а сегодня порадовала новым снимком, на котором предстала в наряде настоящей леди, и тут без метафор. Звезда опубликовала в Instagram фото в свободном белоснежном платье до пят, которое вдохнуло в сеть в эти жаркие летние дни ароматный бриз майских первоцветов.

Элегантный наряд в очередной раз подчеркнул стройную фигуру и природную красоту Фреймут, а легкая прозрачная ткань на рукавах "окрылила" звезду, придав ей нежную невесомость.

"Белоснежная репутация", - подписала Оля кадр.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

В комментариях к снимку подписчики Ольги Фреймут высказывают свой восторг неотразимым образом звезды и отмечают, что в этом белоснежном платье она невероятно восхитительна.

Вау...вот это платье!

Роскошная;

Оля! Вы - наше золото!

Добро пожаловать в Черновцы! Шикарная!

Красивая очень;

Шутки шутками, а выглядите неотразимой!

Красавица!

Как сообщалось ранее, недавно Ольга Фреймут засветила стройные ножки на солнечном фото. Телеведущая показала нежное фото, позируя на кровати.

Также мы писали о том, что Фреймут растрогала сеть нежным фото с доченькой Евдокией.

Напомним, ранее 37-летняя Оля Фреймут в пижаме и без макияжа поразила молодостью.