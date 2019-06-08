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Неотразимая: Фреймут похвасталась своей белоснежной репутацией (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.06.2019 - 21:20
Неотразимая: Фреймут похвасталась своей белоснежной репутацией (фото)
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Ольга Фреймут восхитила фанов великолепным платьем настоящей леди

Знаменитая телеведущая Ольга Фреймут славится любовью к классическому стилю в одежде, и недавно она восхитила поклонников чудесным образом в брючном костюме бежевого цвета, а сегодня порадовала новым снимком, на котором предстала в наряде настоящей леди, и тут без метафор. Звезда опубликовала в Instagram фото в свободном белоснежном платье до пят, которое вдохнуло в сеть в эти жаркие летние дни ароматный бриз майских первоцветов. 

Элегантный наряд в очередной раз подчеркнул стройную фигуру и природную красоту Фреймут, а легкая прозрачная ткань на рукавах "окрылила" звезду, придав ей нежную невесомость.  

"Белоснежная репутация", - подписала Оля кадр.

Неотразимая: Фреймут похвасталась своей белоснежной репутацией (фото)

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

В комментариях к снимку подписчики Ольги Фреймут высказывают свой восторг неотразимым образом звезды и отмечают, что в этом белоснежном платье она невероятно восхитительна.

  • Вау...вот это платье!
  • Роскошная;
  • Оля! Вы - наше золото!
  • Добро пожаловать в Черновцы! Шикарная!
  • Красивая очень;
  • Шутки шутками, а выглядите неотразимой!
  • Красавица!

Как сообщалось ранее, недавно Ольга Фреймут засветила стройные ножки на солнечном фото. Телеведущая показала нежное фото, позируя на кровати. 

Также мы писали о том, что Фреймут растрогала сеть нежным фото с доченькой Евдокией.

Напомним, ранее 37-летняя Оля Фреймут в пижаме и без макияжа поразила молодостью

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