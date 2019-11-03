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"Неосознанно раним друг друга": Тодоренко разоткровенничалась о ссорах с мужем

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.11.2019 - 22:46
"Неосознанно раним друг друга": Тодоренко разоткровенничалась о ссорах с мужем
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая рассказала о взаимоотношениях с мужем

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно подловила Топалова за необычным занятием на экскурсии в Палеромо, рассказала о ссорах с мужем на своей странице в Instagram.

Регина рассказала, что в вечной гонке за успехом, деньгами и карьерой люди часто забывают о близких, которые любят их без каких-либо условностей. А ведь это самое главное.

Телеведущая также отметила, что сегодня полночи думала о том, как они с Владом Топаловым иногда неосознанно ранят друг друга, но она бы очень хотела избежать словесных битв.

&quot;Неосознанно раним друг друга&quot;: Тодоренко разоткровенничалась о ссорах с мужем

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Но мудрость берет верх, и #ВМ говорит свою любимую фразу: "зачем ругаться, мы же все равно помиримся", - отметила Регина.

Телеведущая отметила, что когда она слышит эти слова, то в ее душе сразу наступает оттепель. Она также подчеркнула, что семья - это драйвер человечества и колоссальная поддержка друг друга.

Напомним, что Тодоренко похвасталась достижениями сына и памятным подарком. Сын звезды научился держать ложку, а также рисовать, но он еще делает это не совсем уверенно.

Ранее сообщалось о том, что Тодоренко сделала откровенное признание о муже. С появлением сына Влад стал более сентиментальным, но снова у него появилась способность удивляться.

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