Так нельзя, прекращай! Обнаженная Никитюк в сетчатой майке смутила женатого Бабкина

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая заставила поклонников и коллег понервничать из-за откровенного фото

Леся Никитюк обожает эпатировать своих подписчиков – они любят теледиву за искрометное фирменное чувство юмора, открытость и умение быть абсолютно разной. Так, перед карантином ведущая снялась в пикантной фотосессии, снимками котрой постепенно делится в Instagram, подогревая интерес публики. И кадры в Леди Ле станвятся все более откровенными. Так, на свеже опубликованном фото она позировали в сетчатой майке на постели.

Теледива расположилась на кровати в необычном предмете гардероба – ажурной майке, которая не прикрывала стройное обнаженное тело звезды. Леся подогнула ноги под себя и сморит в сторону – снимок сделан будто случайно. Макияж – в нюдовых тонах с акцентом на выразительные глаза.

Перед соблазнительным кадром не смогли устоять друзья Леди Ле, а женатый Сергей Бабкин был смущен столь откровенным кадром.

"Леся, шо ти робиш? Так не можно, прєкращай! Капець!" - написал Сергей певец. "Напиши обо мне песню", - предложила в ответ Леди Ле. "Ооочень hot", - подтвердила Маша Ефросинина. "Маш, передаю эстафету и майку", - пообещала ведущая коллеге. Поклонники также дали волю эмоциям в комментариях.

Леся, ти шикарна

Неотразимо красивая Леся!

Ох красота

Боже какая Клеопатра

Леся, очень красивое фото

Какая красотка вы, Леся

Леся, ты как всегда неотразима

Классная

Фото просто топ

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Леся Никитюк показала стройные формы и идеально плоский животик, а также рассказала о диете.

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Автор: Аня Бойчук