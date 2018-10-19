"Не нужно лишних слов": MELOVIN показал публике свою "возлюбленную"

Фото: MELOVIN (РБК-Украина)

Девушка, которую музыкант показал на фото в сети была неоднократно замечена в разных городах на его концертах

Похоже на то, что у популярного певца и представителя от Украины на "Евровидение-2018" MELOVIN, который недавно представил новую песню, есть еще и новая "возлюбленная". Артист опубликовал совместное фото с девушкой, которая была замечена в разных городах на концертах музыканта. Снимок MELOVIN запостил на своей странице в Instagram.

Константин Бочаров, он же MELOVIN, и его предполагаемая девушка на фото показывают одинаковые татуировке на руках и выглядели, а то, как они близко сидят друг к другу, дало фанам тему для разговоров и том, что они - влюбленная пара. Поклонники исполнителя предположить, что на снимке он запечатлен с новой пассией.

Скриншот поста (instagram.com/melovin_official)

Загадочная подпись под снимком еще больше создала интригу среди фолловеров.



"И не нужно лишних слов. Если вы понимаете", - так многозначительно прокомментировал снимок артист.

Фаны в комментариях начали делиться догадками о том, кем же приходится Меловину статусе девушка, находящаяся рядом с ним. Большинству из них показалось, что незнакомка является не такой уж и незнакомкой. Были и такие, которые признались в ревности в адрес певца, однако многие написали, что они "красивая пара".

Скриншот комментариев (instagram.com/melovin_official)

Как сообщалось, ранее Константин Бочаров, более известный как MELOVIN, рассказал о том, как участие в международном певческом конкурсе Евровидение-2018 повлияло на его заработок.

Также мы писали о том, что MELOVIN в конце августа презентовал в сети свою новую англоязычную композицию "That’s Your Role" ("Это твоя роль"), в которой певец немного отошел от своего привычного стиля.

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