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"Не можем друг без друга": Бабкин раскрыл секрет семейного счастья

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.12.2018 - 18:47
"Не можем друг без друга": Бабкин раскрыл секрет семейного счастья
Фото: Сергей и Снежана Бабкины (instagram.com/babkin_official)

Музыкант уверен, что встреча с женой в его жизни была не случайной

Украинский музыкант и экс-судья шоу "Голос країни" Сергей Бабкин, который ранее позабавил поклонников веселым новогодним трендом,  рассказал об отношениях с женой Снежаной Бабкиной, а также секрете их семейной гармонии и счастья. В интервью "КП" артист признался, что два раза венчался с любимой супругой.

Певец скромно отметил, что не считает их пару примером для подражания, ведь они – обычные люди, просто публичные и поэтому находятся у всех на виду. Встречу со Снежаной Сергей считает подарком судьбы, ведь супруги идеально подходят друг другу и у них есть много общего.

"Мы не можем друг без друга. Мы же и встретились не случайно. Отматывая жизнь назад, мы понимаем, что нас судьба сводила уже давно. Мы должны были быть вместе. Мы друг другу подходим идеально. У нас общее мировоззрение, общая цель, мы смотрим в одну сторону, мы думаем об одном и том же, у нас одинаковые точки зрения, мы доверяем друг другу и любим друг друга безмерно. Мы - единое целое. Мы не можем разделять друг друга. Мы все время говорим "мы", - признался музыкант.

&quot;Не можем друг без друга&quot;: Бабкин раскрыл секрет семейного счастья

Фото: Сергей и Снежана Бабкины (instagram.com/babkin_official)

Также он отметил, что со своей законной женой венчался в церкви 2 раза, причем первый – еще до официальной росписи. Именно поэтому Бабкины носят два обручальных кольца.

"Мы повенчались 11 лет назад 11 мая. И спустя 10 лет я обратился к нашему батюшке, который нас венчал, и попросил повенчать еще раз, чтобы закрепить наш союз. Мы повенчались еще раз и подарили друг другу по колечку. Пройдет еще 10 лет - еще по одному подарим", - заверил артист.

Ранее Сергей и Снежана Бабкины снялись в романтичной совместной фотосессии, созданной в рамках спецпроекта журнала ELLE "Смотреть в одном направлении".

Напомним, что Сергей Бабкин рассказал о любимых домашних питомцах, а также о работе над украинской лентой с забавным названием "11 детей из Моршина", саундтрек которой он написал.

Видео: РБК-Украина

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