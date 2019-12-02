"Не мог это счастье пережить": DZIDZIO откровенно поделился трогательными детскими воспоминаниями

DZIDZIO (фото: пресс-служба артиста)

Однако есть моменты, о которых DZIDZIO не хотел бы вспоминать

В откровенном интервью журналистам программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" популярный артист, лидер группы DZIDZIO Михаил Хома поделился самыми дорогими воспоминаниями детства. Кстати, недавно певец высказался о готовности к пополнению в семье. Хома подчеркнул, что его такая перспектива не пугает.

DZIDZIO, который появится на новогоднем шоу "Привіт, 20-ті!" канала "Украина" в неожиданных образах, рассказал о своем детстве. Оказалось, Михаил до сих пор себя называет "большим ребенком". Таким Михаил остается не просто так – жизнь заставила его смотреть на все с позитивом, ведь когда будущему артисту было 14, его отец ушел из жизни, а мама уехала на заработки.

"В один момент, скажу вам честно, я не мог этого понять. Всех детей родители зовут домой, например, поесть... И иногда я просто поднимал голову вверх и спрашивал Бога: где моя мама, где мой папа? – признался лидер группы "DZIDZIO" Михаил Хома в эфире канала "Украина". – Но я понял, что этот этап мне дался не просто так – это для того, чтобы что-то в жизни сделать большое, а, чтобы что-то сделать, надо себя пересилить. Я люблю своего отца, у меня о нем самые светлые воспоминания! Так же у меня нет никаких претензий и к маме".

DZIDZIO Михаил Хома (фото: ТК "Украина")

Также в эксклюзивном интервью журналистам программы "Ранок з Україною" певец рассказал о самых ярких и дорогих моментах детства.

"Незапланированно папа приехал с работы и сказал: "Собирайтесь, мы едем на рыбалку". Я не мог это счастье пережить! Как!? Такого не должно быть и мама дома была, и мы собрались, и поехали – это у меня только раз в жизни было! Правда, когда мы приехали на рыбу, папа увидел, что я без него ходил рыбачить и порвал все удочки, – с улыбкой рассказал артист в программе "Ранок з Україною". – Но там не в рыбе дело было, а в том, чтобы просто провести время. Я до сих пор помню этот момент! Да, он самый приятный из детства!".

Но, несмотря на эти счастливые моменты, есть черты, которые Михаил не хотел бы воспитывать в своих детях.

"Люди, которые родились в советские времена, имели в голове какие-то ограничения. Их потом передавали своим детям, и я бы не хотел в жизни своих детей ставить какие-то ограничения. Потому что жизнь – это не ограничение, жизнь – это возможности", – поделился DZIDZIO.

Напомним, ранее DZIDZIO выпустил клип-мантру, который притягивает деньги - "Я Міліонер".