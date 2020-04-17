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"Не говорите детям": Кейт Миддлтон сделала неожиданное признание о домашней изоляции с детьми

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.04.2020 - 13:53
"Не говорите детям": Кейт Миддлтон сделала неожиданное признание о домашней изоляции с детьми
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Супурги отметили, что регулярно общаются с родственниками в режиме онлайн

Кейт Миддлтон и принц Уильям продолжают на своем примере мотивировать жителей Великобритании оставаться дома. Герцог и герцогиня Кембриджские не перестают повторять — оставайтесь на домашней изоляции ради медиков. Ведь сотрудники медучреждений каждый день рискуют жизнью ради других! Даже в стенах своего коттеджа в Норфолке Кейт и Уильям продолжают усиленно работать, а также время от времени выходить на связь с внешним миром. Сегодня, 17 апреля супруги появились в прямом утреннем эфире британской службы ВВС.

Герцог и герцогиня Кембриджские появились онлайн в очень домашних образах. Даже как-то непривычно видеть королевскую чету в таки аутфитах. Кэтрин отдала предпочтение кофточке в черно-белую горизонтальную полоску. А Уильям надел зеленый свитер, из-под которого виднелась простая голубая рубашка.

В мини-интервью для ВВС супруги в который раз поблагодарили медицинских работников. А Кэтрин даже отметила, что жизнь уже не будет прежней. Пандемия коронавируса и столь длительная общественная изоляция в любом случае заставят переосмыслить многие вещи.

Кроме того, Кейт отметила, что дома на карантине они с Уильямом постоянно занимаются уроками с детьми. А Уильям немного иронично отметил, что удаленное образование — это “весело”.

Отметим, что 6-летний принц Джордж и 4-летняя принцесса Шарлотта дома времени зря точно не теряют. Дети каждый день учатся удаленно. Более того, судя по замечаниям Миддлтон, Джордж и Шарлотта даже на карантине не получают от родителей поблажек! Даже в день католической Пасхи — 12 апреля! Дети были уверены, что так и надо, нужно учиться.

“Пожалуйста, не говорите детям, это секрет, но мы учились даже в праздники. Чувствую себя жестокой”, — со смехом призналась герцогиня Кембриджская. Принц Уильям заявил, что учеба дома — это забавно, а Кэтрин добавила, что это еще и непросто.

Также супруги признались, что домашняя изоляция — вызов даже для них. Они заняты с самого утра и до позднего вечера. Кроме того, не хватает живого общения с родными.

По словам Уильяма и Кэтрин, они часто общаются с другими членами королевской семьи по видео связи. Правда, принц Уильяма так и не уточнял, касается ли это общение герцогов Сассекских — принца Гарри и Меган Маркл. Принц Уильям попросил не забывать о своих родных. Он уверен, что поддержка близких поможет в это непростое для всех время.

Напомним, ранее эксперт рассказал, почему Кейт Миддлтон обожает зеленый цвет в одежде.

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