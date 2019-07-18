"Не догуляли": Потап признался, куда увезет Каменских в медовый месяц

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Потат откровенно признался, как брак с Настей повлиял на него

Потап откровенно рассказал, что изменилось в его жизни после бракосочетания с Настей Каменских. Об этом участник группы MOZGI рассказал за кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое канал "Украина" покажет 24 августа.

Недавно страну всколыхнула новость о свадьбе Потапа и Насти Каменских. В интервью журналистам канала "Украина" певец признался, что с легкостью расстался с холостяцкой жизнью:

"Я почувствовал, что стал еще более независимым. Как именно? Стал независимым от взглядов и зависти", – поделился Потап на съемочной площадке шоу "З Днем народження, Україно!".

Кроме того, Потап рассказал, как проведет отпуск вместе с любимой.

"Мы с Настей не догуляли медовый месяц, поедем еще в Европу. Наверное, это будет Италия – ведь Настя наполовину итальянка... Поедем немного поесть, попить, искупаться, посмеяться – и вернемся в Украину. Кстати, я уже успел отдохнуть вместе с сыном – мы летали на вертолете в Одессу. Мы вместе с ним часто устраиваем такие "вылазки", поэтому немного "разбили" наше лето", – отметил Потап.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Интересно, что его коллега по группе MOZGI – Дядя Вадя – отпуск проведет исключительно в Украине, поскольку, по его словам, именно здесь лучший отдых.

Напомним, в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!" зажгут Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, а также группы Время и Стекло, MOZGI, KAZKA, DZIDZIO, Антитіла, НЕАНГЕЛЫ, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режиссером масштабного шоу канала "Украина" стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию шоу зрители канала "Украина" увидят 24 августа в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.

Напомним, ранее Потап и Каменских засветились в компании Линдеманна в Праге. Звездная пара вместе с друзьями посетили концерт группы Rammstein.

Ранее Каменских в белье и чулках порадовала Потапа приятной новостью. Певица засветила пикантное постельное фото.