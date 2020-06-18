Навстречу приключениям: Дмитрий Комаров рассказал, где празднует свой день рождения

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (фото: instagram.com/komarovmir)

Любимая жена подарила ведущему авиабилет в Одессу

Бессменный ведущий популярного тревел шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров на днях отпраздновал день рождения - ему исполнилось 37 лет. Как признался именинник, любимая жена Александра Кучеренко испекла ему красивый торт, а также сделала еще один подарок. Отметим, что впервые за много лет Дима проводит этот день в Украине.

Супруга подготовила для мужа особый сюрприз по такому случаю – подарила авиабилет, самый долгожданный подарок для любого путешественника. Утренним авиарейсом пара отправилась в Одессу изучать "изнанку южной столицы" и наслаждаться морским отдыхом.

"Мы хорошо знаем Одессу, я проводил здесь творческие встречи. Это один из любимых городов в Украине. Мы с супругой прогуляемся в центре, искупаемся в море, а потом поищем "изнанку" Одессы и будем изучать окрестности на арендованной машине, продолжая челлендж #МандруйУкраїною. Я не раз говорил, что нашей стране есть много интересных и очень красивых мест для отдыха. Мы уже едем на встречу новым украинским приключениям!" - рассказал Комаров.

Интересно, что перелет в Одессу стал первым для телеведущего за последние четыре месяца. Дмитрий Комаров впервые испытал на себе новые усиленные меры предосторожности в аэропортах в связи с карантином, и поделился своими впечатлениями.

"Я впервые лечу за последние 4 месяца, то есть с начала карантина. Действительно в аэропорт не запускают без масок, а в Одессе, когда мы прилетели, меня поразила система, которая установлена в аэропорту – автоматический скрининг температуры пассажиров в очереди", - говорит Дмитрий.

Кучеренко поделилась яркими романтическими кадрами с мужем из Одессы - счастливая парочка запечатлена на яхте во время морской прогулки. Экс-модель и ведущая примерила эффектное коричневое платье с "фруктовым" принтом и восхищает стройной фигурой.

Александра Кучеренко подарила мужу билет в Одессу на день рождения (фото: instagram.com/aakucherenko)

Сестра Дмитрия Ангелина тоже подготовила сюрприз по случаю Дня рождения брата. В своих социальных сетях Ангелина поделилась эксклюзивными семейными фотографиями и вспомнила самые яркие моменты с Димой.

Среди них – фото из поездки в Камбоджу, где брат и сестра плавали на лодке по самому большому пресноводному озеру Индокитая Тонлесап, и воспоминания из семейной экспедиции по Юго-Восточной Азии, и забавная фото из музея иллюзий в Берлине, где Дима как будто ест голову Ангелины, и кадр, сделанный во время катания на джипе по болотам Черкасской области, и закулисье светских мероприятий.

На одной из фото Ангелина примеряет уникальную корону короля Мустанга, которую Дима привез из экспедиции по Непалу. Интересно, что телеведущий ранее не показывал этот ценный экспонат своей коллекции.

Сестра Дмитрия Комарова Ангелина показала яркие моменты с братом (фото: instagram.com/komarova_angelina)

" Костюмированная вечеринка дома у Димы. На мне реальная эксклюзивная корона из личной коллекции короля Мустанга. Она обязательно когда-нибудь станет экспонатом будущего музея "Мир Наизнанку" - подписала фото Ангелина.

Ранее жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко показала архивное фото себя 17-летней в своей первой вышиванке.

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Автор: Марина Настевич