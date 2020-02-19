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NAVIBAND презентовали новый альбом на сольном концерте в Киеве (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.02.2020 - 17:37
NAVIBAND презентовали новый альбом на сольном концерте в Киеве (фото)
NAVIBAND

В рамках тура в поддержку нового альбома, NAVIBAND выступят с концертами в Варшаве, Праге, Берлине и по городам Беларуси, Польши.

Белорусская группа NAVIBAND презентовала новый альбом на сольном концерте в столице. Напомним, что группа стала известна широкой аудитории благодаря Международному конкурсу, и завоевала любовь и поддержку публики по всему миру после участия в «Евровидении-2017».

На киевском концерте собрались поклонники NAVIBAND со всей Украины, а также были и иностранцы, которые специально приехали на концерт группы. После каждой исполненной песни артисты общались с публикой и откровенно рассказывали зрителям истории из своей жизни, а также историю создания нового одноименного альбома «NAVIBAND».

NAVIBAND презентовали новый альбом на сольном концерте в Киеве (фото)

NAVIBAND презентовали новый альбом на сольном концерте в Киеве (фото)

NAVIBAND презентовали новый альбом на сольном концерте в Киеве (фото)

Интересный факт: свою пятую пластинку NAVIBAND записывали в Украине на студии «211». В альбоме 11 треков на белорусском и русском языках.

Солистка группы Ксения Жук отметила, что вместе с Артемом они чувствуют сильную энергию от нового материала, и готовы с ним горы свернуть.

Поклонники уже успели выучить новые песни, и на концерте, вместе с NAVIBAND пели все песни, как из нового альбома, так и уже хорошо знакомые мелодии - «Гісторыя майго жыцця», «Сумне море», «Танцуй» и другие.

NAVIBAND - «Танцуй»

- В нашем новом альбоме много песен, и про них можно очень многое сказать. Но мы бы хотели, чтобы каждый из вас, когда слушает этот альбом - нарисовал свои картины, почувствовал свою эмоцию. И самое важное, чтобы после того, как вы послушаете наш альбом, вы продолжали чувствовать нас душой. Спасибо, что вы с нами! - поделились солисты группы NAVIBAND.

Далее, в рамках тура в поддержку нового альбома, NAVIBAND выступят с концертами в Варшаве, Праге, Берлине и по городам Беларуси, Польши.

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