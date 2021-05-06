Наталья Могилевская поделилась своим любимым рецептом быстрого завтрака

Наталья Могилевская - настоящая хозяюшка. Так, на Пасху певица сама пекла паски, а заодно и поделилась рецептом творожной паски с поклонниками. Теперь же артистка рассказала, какой у нее любимый завтрак, который можно легко и быстро приготовить.

Наталья опубликовала уютное фото, на котором запечатлена на террасе своего загородного доме на Осокорках. Звезда сидит за столиком и работает за ноутбуком, закутавшись в теплый плед.

В руках она держит стакан со своим завтраком, а во рту - ложку.

Наталья Могилевская предложила рецепт полезного завтрака с семенами чиа (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевская поделилась секретами приготовления быстрого завтрака с семенами чиа.

Быстрый завтрак от Натальи Могилевской:

1-1,5 столовые ложки чиа залить 150 мл гречаным молоком (можно любым, но я люблю больше всего гречаным). Сразу помешать и повторить это действие еще через минут 5, потому что чиа склеивается и образовывает сгустки.



Добавить подсластитель, которым вы пользуетесь. Кто-то стевией, кто-то просто сахаром, а я больше всего люблю сироп агавы, который не имеет специфического привкуса.



Дальше в эту основу можно добавлять любые ягоды, предпочитаю голубику или клубнику, но самое вкусное это сезонные персики. В июле вкуснее ничего нет. Сезонные персики и сезонная голубка - вот это самое Best сочетание! А так я знаю люди любят добавлять банан, любые фрукты, любые ягоды. Пробуйте по вкусу.

Это будет ваш собственный полезный завтрак, так как в семенах чиа содержится очень много белка, Омега-3, Омега-6, витамины А, Е, С. Все, что нужно девочкам для молодости и здоровья!



Самое главное - подождать минимум 30-40 минут. Лучший вариант рецепта - забросить все это с вечера, а утром съесть. Главное, не холодным.