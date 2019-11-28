Наталья Могилевская удивила новогодней традицией: Елка стоит уже 8 лет

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Более того, певица встречает новый год 30 ноября!

Популярная украинская певица Наталия Могилевская, которая ранее блеснула формами в леопардовом платье, на съемках шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет вечером 31 декабря, рассказала, что встречает Новый год 30 ноября.

В эксклюзивном интервью известная артистка Наталия Могилевская вспомнила о яркой новогодней традиции прошлых лет:

"Артисты в Новый год всегда работают, поэтому я праздную заранее – у меня такая традиция. Например, 30 ноября я собирала компанию друзей и приезжало в то время множество людей со всего СНГ в гости – это были очень крутые вечеринки! Я делала так, потому что очень люблю Новый год – мандарины и так далее. И это были самые крутые гуляния!", – поделилась Наталия Могилевская с журналистами канала "Украина".

Также звезда призналась, что в последние годы ведет абсолютно уникальный способ жизни. Певица отказалась от тусовок, регулярно посещает своего учителя в Индии и стала вегетарианкой. Даже к празднованию Нового года у Наталии свой оригинальный подход.

"Сейчас же я потеряла интерес к вечеринкам вообще, стала ездить в Индию и медитировать, а приезжая с концертов, люблю побыть в тишине. Но, в принципе, если захочу – отпраздную. Например, у меня День рождения 2-го августа, когда никого нет в городе, поэтому я его праздновала 2-го сентября. В Новый год мы артисты работаем, и получается, что моего любимого праздника меня лишила работа. Поэтому я его праздную 30 ноября. А елка у меня стоит уже лет 8, я ее не разбираю", – рассказала артистка за кулисами праздничного шоу "Привіт, 20!".

Наталья Могилевская на съемках новогоднего шоу (фото: "Украина")

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Напомним, ранее Регина Тодоренко удивила признанием о конфликте с Могилевской! Артистки не общались несколько лет.

"Я думала, что дело дойдет до суда. И в какой-то момент я просто сказала - не могу", - говорит Регина.