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"Настя, что с лицом?": Каменских обвинили в злоупотреблении фотошопом

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.01.2019 - 17:25
"Настя, что с лицом?": Каменских обвинили в злоупотреблении фотошопом
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Пользователи соцсетей высмеяли артистку за неудачную коррекцию фото

Знаменитости часто прибегают к использованию фоторедакторов, и Настя Каменских, украинская певица, выступающая под псевдонимом NK, не исключение. В своем аккаунте Instagram она периодически выкладывает обработанные фото, на которых немного "подправлены" черты лица и фигура знаменитости. Однако, в этот раз, похоже певица перестаралась с коррекцией, чем вызвала недоумение у поклонников.

&quot;Настя, что с лицом?&quot;: Каменских обвинили в злоупотреблении фотошопом

Фото: Настя Каменских выглядит чрезмерно бледной (instagram.com/kamenskux)

Цвет лица Насти на новом фото, сделанном на отдыхе, сильно резонировал с оттенком кожи тела, поэтому поклонники в комментариях нелестно отозвались о внешнем виде исполнительницы.

&quot;Настя, что с лицом?&quot;: Каменских обвинили в злоупотреблении фотошопом

&quot;Настя, что с лицом?&quot;: Каменских обвинили в злоупотреблении фотошопом

&quot;Настя, что с лицом?&quot;: Каменских обвинили в злоупотреблении фотошопом

Скриншот: Комментарии к посту Насти Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Настя, что с лицом?";

"Какой кошмар!";

"Что-то лицо пересветила";

"Фотошопа ужас как много!!!! Настя вы же красивая девушка))) нах**на вы страдаете Фотошопами???"

"Когда в фотошопе что-то пошло не так", - написали они в комментариях.

Были, конечно и те, кто заступился за певицу и предположил, что так падает яркий тропический свет, или возможно Настя нанесла много защитного крема от солнца на лицо.

&quot;Настя, что с лицом?&quot;: Каменских обвинили в злоупотреблении фотошопом

&quot;Настя, что с лицом?&quot;: Каменских обвинили в злоупотреблении фотошопом

Скриншот: Комментарии к посту Насти Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Ребята, да что там Настя, а подушки как отфотошоплены заметили?) С ними тоже, как по мне, перебор! Верх светлее низа, ппц полный. По ходу, автозагар не равномерно нанесен... а ножки от дивана... Блииин... Она ведь тоже их отфотошопила правая тоньше левой (и то фи*ня, что левая за кадром, говорю вам, фотошопит жестко) Вам так не кажется?";

"Просто женщины защищают лицо от солнца, поэтому оно всегда светлее, чем тело", - попытались подшутить над хейтерами и объяснить слишком светлое лицо, запечатленное на фото фанаты певицы.


Напомним, мы раньше писали о том, что Настя Каменских опубликовала горячие отпускные фото.

Кроме того, мы публиковали подборку украинских певиц на отдыхе в соблазнительных купальниках.

А еще, Настя Каменских похвасталась формами, которым позавидует даже Ким Кардашьян.

Настя Каменских: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)

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