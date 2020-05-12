Настя Каменских с собачкой Мими рассекретила приятные "девичьи делишки" по утрам

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских поделилась грандиозными планами на ближайшую неделю

Настя Каменских и Потап продолжают проводить время на домашней изоляции, несмотря на послабления карантина в Украине. Все же выход из него будет происходить постепенно, поэтому звездных концертов и вечеринок ждать еще не скоро. Однако NK зря времени дома не теряет. В своем новом сообщении поклонникам Настя подчеркнула, что на ближайшую неделю у нее запланировано массу дел. К примеру, Каменских уже несколько дней интригует фолловером особенной видео работой, которую представит уже 15 мая. Ранее украинская певица рассказывала, что новый клип будет полностью смонтирован с архивных фото и видео Насти, которые у нее все никак не находилось времени показать ранее. Не забывает красотка и о домашнем уходе!

Так, на своей instagram-страничке Каменских опубликовала забавное утреннее фото, позируя на кровати с домашней любимицей — собачкой Мими. При этом Настя позирует в объемном розовом свитшоте и с маской на лице. NK уточнила, что утро посвящает “девчачьим делишкам”.

“Наше утро началось с приятных девчачьих делишек. Для меня - с уходовой маски, а для Мими - с бантика на волосы. Наводить красоту для меня - это отличный способ наполнения энергией! А это особенно важно, если на всю неделю запланировано много активностей! Съёмки, интервью, работа над новым испаноязычным альбомом и долгожданный релиз новой песни «Воспоминания»! Уже не терпится презентовать ее вам! Желаю всем продуктивного вторника и приятной, активной недели!” — вдохновляет Каменских.

Фото: instagram.com/kamenskux

Кстати, во время карантина Каменских решила побаловать фолловеров серией особенно полезных постов от себя. Певица организовала мотивационный онлайн-курс “Жизнь в стиле NK”. В рамках этого курса певицы месяц выкладывала видео, в которых делилась личным опытом отношений, дружбы, построения планов и целей. А также делилась секретами красоты.

Один из постов Настя как раз посвятила теме домашнего ухода. И поделилась двумя рецептами масок для лица, которые можно сделать дома.

“Они отлично увлажняют кожу, выравнивают тон и даже немного подтягивают контур!” — отмечала Каменских.

Маска с бананом и медом

Смешайте пюре одного банана с чайной ложкой меда. Нанесите на лицо, шею и зону декольте. Оставьте на 20 минут и смойте водой.⠀

Маска с огурцом и сметаной⠀

Натрите на мелкой терке один огурец до состояния кашицы и смешайте с чайной ложкой сметаны. Нанесите и оставьте на 20 минут. Смойте водой или водой с пенкой для умывания.

Напомним, ранее Настя Каменских похвасталась моложавой мамой-блондинкой.