Настя Каменских призналась, куда отправится после карантина

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя призналась, что ее жизнь на карантине особо не изменилась

В программе «Ранок з Україною», которая выходит на канале «Украина», популярная певица NK Настя Каменских рассказала, кто мотивирует ее заниматься спортом во время карантина и почему она не хочет, чтобы он заканчивался.

На самоизоляции люди стали меньше двигаться, а заниматься дома не каждый себя заставит. Но это не про Настю – она ​​продолжает тренироваться и призывает к этому других. Ведущие Анатолий Анатолич и Лилия Ребрик поинтересовались у артистки, что мотивирует ее не пропускать тренировки.

«Я всегда мотивировала своих поклонников и подписчиков и в блоге на Youtube-канале, и в других своих соцсетях. И они меня тоже очень мотивируют. Мне очень приятно в такое время их поддерживать и отправлять им лучи позитива», – отметила NK Настя Каменских в интервью «Ранку з Україною».

По словам суперстар, карантин в целом не сильно изменил ее привычный образ жизни. Более того, она не очень-то и хочет, чтобы он заканчивался.

«У меня на карантине вообще ничего не изменилось. Я как прежде много работала, так и сейчас работаю, онлайн. Самое главное – чтобы все были здоровы. Если честно, то я бы не хотела, чтобы карантин закончился. В том смысле, чтобы посидеть и поделать еще что-то дома», – поделилась певица в эфире канала «Украина».

Также Настя рассказала, что первым местом, куда она отправится после окончания карантина, будет Мексика. А еще она хочет поехать в Италию.

Автор: Юля Петрова