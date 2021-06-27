Настя Каменских похвасталась сочными формами в ярком бикини
Настя Каменских показала поклонникам, как проводит жаркие летние выходные, а заодно и похвасталась аппетитной фигурой.
Пикантным фото, сделанным во дворе их с Потапом дома под Киевом, певица поделилась в Instagram.
Звезда позировала на террасе в ярком розовом бикини. Перед объективом камеры Настя предстала без макияжа и с распущенными волосами.
Она эффектно выдвинула одну ногу вперед и подняла руки, демонстрируя свои сочные формы.
"Расслабленная суббота", - подписала откровенный кадр Каменских.
Настя Каменских сверкнула стройной фигурой в бикини (фото: instagram.com/kamenskux)
Автором снимка скорее всего является ее муж Потап, который любит фотографировать жену красотку. На заднем плане видно их двор с бассейном.
Фаны не смогли пройти мимо соблазнительного фото певицы и засыпали ее комплиментами. Некоторые подписчики в очередной раз призвали Настю поскорее заводить детей.
- Наська рожай, года идут
- Шикарная!!!
- Хороша
- Секси
- Wow, красота!
- Прекрасна
- Шикарная женщина
- Богиня
- Красоточка
- И не беременная. Только разговоры одни
- Просто бомбезно
- Шикарная женщина и просто прелесть!!! Обворожительно красива и искушающе соблазнительна!
Напомним, ранее Настя Каменских взбудоражила сеть постельным фото и сделала признание.