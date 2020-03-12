ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Настя Каменских похвасталась идеальным загаром и плоским животиком в деловом образе

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.03.2020 - 16:27
Настя Каменских похвасталась идеальным загаром и плоским животиком в деловом образе
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Настя примерила трендовый брючный костюм белого цвета

Настя Каменских не только одна и самых стильных, но и активных звезд украинского шоу-бизнеса. Красотка успевает посещать десятки выступлений и ТВ-съемок (кстати, на данный момент Потап и Настя являются тренерами шоу Голос страны-10). Помимо этого Каменских одной из первых осваивает новые соцсети! У Насти один из самых популярных среди украинских селебритис каналов в мега-популярной сети Tik Tok. Количество подписчиков — более 560 тысяч. А количество общих лайков достигло уже 4,8 миллионов!

На своей страничке в сети Tik Tok Настя публикует забавные короткие видео на абсолютно разные темы. В основном это для певицы отличная возможность “продвигать в массы” свои новые песни. Под фрагмент того или иного своего хита Настя записывает динамичные ролики.

Еще одна топ-тема — образы Каменских. Исполнительница записывает видео в новых стильных образах. Позволяя как можно лучше их рассмотреть, чего не сделаешь с помощью одной только фотографии. На одном из недавних видео NK позирует в ультра трендовом в этом сезоне брючном костюме белого цвета. Подчеркнем, что костюм именно белого цвета — must have весны-лета 2020! Украинские и зарубежные дизайнеры выделили белый как ведущий цвет сезона.

Настя Каменских похвасталась идеальным загаром и плоским животиком в деловом образе

Настя Каменских похвасталась идеальным загаром и плоским животиком в деловом образе

Скриншоты: tiktok.com/@nkofficial

Настя выбрала наряд с классическими брюками и удлиненным блейзером без воротника. Образ довершает не блуза или рубашка, а бра-топ без бретелек — еще одна трендовая вещь предстоящего лета. Исполнительница демонстрирует роскошный загар. А также не упустила возможность похвастаться идеальными формами — стройным животиком и пышной грудью.

@nkofficial

Hi there ##nk ##nkofficial ##foryou

原聲 - Cindy

Видео: tiktok.com/@nkofficial

Довершает образ Насти мейкап с акцентом на губы леди-вамп — с темной помадой. Волосы певица распустила, собрав их в пышные локоны. Из украшений — тонкая цепочка и гвоздики с бриллиантиками в ушах.

Сама элегантность: Лилия Ребрик примерила трендовый весенний лук Само совершенство: Меган Маркл в облегающем платье за $650 блеснула стройными формами
Новости Украины Настя Каменскихобраз
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь