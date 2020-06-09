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Настя Каменских в кроп-топе засветила плоский животик и завела плавными движениями

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.06.2020 - 10:38
Настя Каменских в кроп-топе засветила плоский животик и завела плавными движениями
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица показала импровизированный танец под ритмичный трек

Настя Каменских часто размещает на страничке в Instagram короткие танцевальные ролики формата соцсети TikTok. Она увлеченно меняет наряды и образы (певица не скрывает, что имеет обширный гардероб и обожает шопппинг, а также может похвастаться внушительной коллекцией обуви). На свежем видео она продемонстрировала не только стройную фигуру и плоский животик, но и гибкость и пластику.

Настя плавно и четко двигается в такт энергичному треку, который, к слову сразу заинтересовал ее поклонников и они стали просить название композицции (исполнитель Cloonee - The Ciggie). На ней – серый кроп-топ с коротким рукавом, едва прикрывающий грудь, и густо расшитый черными паейтками низ. Она распустила волосы и перебросила густую шевелюру на одну сторону, в ушах – крупные серебрянные серьги-кольца.

"Послаю позитивную энергию", - подписала на английском языке видео кудрявая красотка.

Настя Каменских станцевала под ритмичный трек (фото: instagram.com/kamenskux)

Под роликом скопилось немало комментариев от преданных фанов: они хвалили внешность Насти и ее музыкальный вкус.

  • Красотка
  • Ну как можно быть такой красоткой
  • Настя супер
  • Талант не скрыть
  • Айй крутая
  • Класс
  • Шикарная
  • Очень-очень
  • Супер
  • Красотка, обожаю вашу внешность

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских в ярком наряде раскрыла секрет активного и продуктивного лета.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Настя Каменских
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