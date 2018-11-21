Настя Каменских будет укрощать крокодилов на сцене

Фото: Настя Каменских (пресс-служба)

Певица обещает показать яркий номер на премии M1 Music Awards

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под сценическим именем NK, обещает поразить своим номером для церемонии вручений премий М1 Music Awards. Артистка готовит его вместе с украинским режиссером Германом Неновым, известным созданием масштабных и впечатляющих шоу - к примеру, "Королева ночи" Оли Поляковой.

После ошеломляющего успеха хита Peligroso, который стал номером 1 в зарубежном чарте Music Choice, NK Настю Каменских пригласили представлять Украину на самой главной латиноамериканской премии - Latin Grammy. Вдохновившись выступлениями и общением с мировыми артистами, многократными обладателями Грэмми, певица вернулась в Украину и сразу приступила к подготовке номера.

"Наша главная цель — передать философию жизни и творчества Насти, как артиста-космополита и мультикультурную личность, — рассказывает о постановке Герман. — Это номер-путешествие, он о том, что именно музыка объединяет людей и стирает границы. Он о том, что нет пределов, нет рамок и преград. Мир может быть у твоих ног!"

Фото: Герман Ненов (пресс-служба)

Именно история Каменских, которая родилась в Киеве, провела детство в Италии, выучила 5 языков, а сегодня путешествует и выступает по всему миру с гастролями, и вдохновила режиссера на такую зрелищную и местами опасную постановку. Композиция, на которую готовится номер, также будет на разных языках — именно все эти факторы Герман взял в основу номера.



Одним из самых интригующих моментов номера будет то, что певице предстоит укротить крокодилов. В каких именно обстоятельствах, режиссер пока не рассказывает. Это, а также другие яркие моменты номера, станут захватывающим сюрпризом для зрителей.



Фото: Настя Каменских (пресс-служба)

“Герман — большой профессионал своего дела. Мне нравится его подход к созданию номера: он смотрит в глубину меня как артиста, использует запоминающиеся спецэффекты, которе не дают зрителю скучать, и использует это в номере. Ведь я живу и творю для того, чтобы вдохновлять людей мечтать, развиваться и покорять мир. Об этом и будет наш номер. Я с нетерпением жду дня, когда зрители его увидят. Я в нем такая, как и в жизни: открыта к миру, новым впечатлениям, путешествиям и изучению новых горизонтов", - поделилась Каменских.

Фото: Настя Каменских (пресс-служба)

Напомним, Настю Каменских заметили в объятиях известного певца. Исполнительница, которая недавно отправилась на вручение премии Latin Grammy 2018 в Лас-Вегас, США, появилась на снимке с известным пуэрториканским певцом Осуной (Ozuna).

До этого Каменских ошеломила поклонников блистательным нарядом.

Кстати, Настя Каменских стала номинанткой музыкальной премии M1 Music Awards 2018 в нескольких категориях, включая "Певицу года".

Видео: РБК-Украина