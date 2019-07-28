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Наступает маме на пятки: дочь Поляковой в купальнике очаровала красотой

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.07.2019 - 15:12
Наступает маме на пятки: дочь Поляковой в купальнике очаровала красотой
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Девушка продолжает радовать поклонников красочными кадрами

Старшая дочь Оли Поляковой явно пошла в маму - девочка очень на нее похожа лицом и фигурой, а кроме того, также демонстрирует артистические данные и занимается вокалом. 14-летняя Маша уже является довольно успешным блогером, а еще изучает модельное мастерство и регулярно балует своих поклонников, которых у нее уже более 100 тысяч, яркими кадрами.

Юная красотка опубликовала эффектный снимок, на котором она запечатлена у бассейна в нежно-розовом бикини и соломенной шляпке, а также почему-то кроссовках. Девушка присела у кромки воды в красивой и грациозной позе.

"Ну что же просто фотки вы не лайкаете, поэтому все, что вам нужно, чтобы получить что-то из косметики от меня, это просто лайкнуть и прокомментировать пост", - отметила Мария.

Наступает маме на пятки: дочь Поляковой в купальнике очаровала красотой

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Звездная мама не смогла удержаться и тут же прокомментировала публикацию любимой дочери.

"Очень красивая!!!" - написала Оля Полякова. К слову, она и сама любительница похвастаться своей точеной фигурой в купальнике.

Наступает маме на пятки: дочь Поляковой в купальнике очаровала красотой

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Остальные фолловеры с ней согласились и засыпали Машу восхищенными комплиментами, отмечая, как она похожа на маму.

  • Ты просто шикарная 
  • Маша красотка
  • Просто огонь
  • Гарне фото
  • Боже какая красотка
  • Красоточка
  • Какая красивая 
  • Богиня 
  • Очень похожа на маму
  • Машунь,ты классная
  • Машуль,на последних фото ты стала очень красиво ,нежно получаться,,,быть женственной леди-тебе очень идет

Наступает маме на пятки: дочь Поляковой в купальнике очаровала красотой

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, 14-летняя дочь Поляковой Маша поразила чувственными фото в откровенном топе.

Ранее 14-летняя Маша Полякова покорила ультратрендовым образом в коротком топе и велосипедках.

"Цирковая артистка": Оля Полякова показала впечатляющие трюки младшей дочки "Нежно и слегка эротично": дочь Поляковой поразила чувственными фото
Новости Украины Оля ПоляковадочьМаша Полякова
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