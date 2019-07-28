Наступает маме на пятки: дочь Поляковой в купальнике очаровала красотой

Девушка продолжает радовать поклонников красочными кадрами
Старшая дочь Оли Поляковой явно пошла в маму - девочка очень на нее похожа лицом и фигурой, а кроме того, также демонстрирует артистические данные и занимается вокалом. 14-летняя Маша уже является довольно успешным блогером, а еще изучает модельное мастерство и регулярно балует своих поклонников, которых у нее уже более 100 тысяч, яркими кадрами.
Юная красотка опубликовала эффектный снимок, на котором она запечатлена у бассейна в нежно-розовом бикини и соломенной шляпке, а также почему-то кроссовках. Девушка присела у кромки воды в красивой и грациозной позе.
"Ну что же просто фотки вы не лайкаете, поэтому все, что вам нужно, чтобы получить что-то из косметики от меня, это просто лайкнуть и прокомментировать пост", - отметила Мария.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
Звездная мама не смогла удержаться и тут же прокомментировала публикацию любимой дочери.
"Очень красивая!!!" - написала Оля Полякова. К слову, она и сама любительница похвастаться своей точеной фигурой в купальнике.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)
Остальные фолловеры с ней согласились и засыпали Машу восхищенными комплиментами, отмечая, как она похожа на маму.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)
Напомним, 14-летняя дочь Поляковой Маша поразила чувственными фото в откровенном топе.
Ранее 14-летняя Маша Полякова покорила ультратрендовым образом в коротком топе и велосипедках.