Наступает маме на пятки: дочь Поляковой в купальнике очаровала красотой

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Девушка продолжает радовать поклонников красочными кадрами

Старшая дочь Оли Поляковой явно пошла в маму - девочка очень на нее похожа лицом и фигурой, а кроме того, также демонстрирует артистические данные и занимается вокалом. 14-летняя Маша уже является довольно успешным блогером, а еще изучает модельное мастерство и регулярно балует своих поклонников, которых у нее уже более 100 тысяч, яркими кадрами.

Юная красотка опубликовала эффектный снимок, на котором она запечатлена у бассейна в нежно-розовом бикини и соломенной шляпке, а также почему-то кроссовках. Девушка присела у кромки воды в красивой и грациозной позе.

"Ну что же просто фотки вы не лайкаете, поэтому все, что вам нужно, чтобы получить что-то из косметики от меня, это просто лайкнуть и прокомментировать пост", - отметила Мария.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Звездная мама не смогла удержаться и тут же прокомментировала публикацию любимой дочери.

"Очень красивая!!!" - написала Оля Полякова. К слову, она и сама любительница похвастаться своей точеной фигурой в купальнике.

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Остальные фолловеры с ней согласились и засыпали Машу восхищенными комплиментами, отмечая, как она похожа на маму.

Ты просто шикарная

Маша красотка

Просто огонь

Гарне фото

Боже какая красотка

Красоточка

Какая красивая

Богиня

Очень похожа на маму

Машунь,ты классная

Машуль,на последних фото ты стала очень красиво ,нежно получаться,,,быть женственной леди-тебе очень идет

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, 14-летняя дочь Поляковой Маша поразила чувственными фото в откровенном топе.

Ранее 14-летняя Маша Полякова покорила ультратрендовым образом в коротком топе и велосипедках.