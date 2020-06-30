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Настроение на весь день: Настя Каменских завела фанов зажигательным утренним танцем

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.06.2020 - 11:32
Настроение на весь день: Настя Каменских завела фанов зажигательным утренним танцем
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица предложила отличный способ поднять настроение и потратить лишние калории

Настя Каменских на днях поразила поклонников признанием о том, что за два года до свадьбы в Киеве они с Потапом уже поженились в Лас-Вегасе. Певица решила наконец рассказать о важном событии в их жизни и даже показала фото со свадебной церемонии. А в свежей публикации в своем Instagram артистка раскрыла, что помогает ей зарядиться хорошим настроением, а заодно и поддерживать форму.

Настя опубликовала видеоролик, в котором зажигательно танцует под бодрую музыку. На исполнительнице джинсовые шорты и белая футболка с изображением тигра, волосы она оставила распущенными, а на лицо нанесла легкий макияж.

Настя Каменских завела сеть бодрым утренним танцем (фото: instagram.com/kamenskux)

"Танцы утром под бодрую музычку - это то, что дарит классное настроение на весь день. И ещё это отличное кардио!" - поделилась Каменских.

Фолловеры поспешили прокомментировать новую публикацию любимой артистки.

  • Что за шортики?
  • Воображуля в тренде!
  • Красивая и прикольная)))
  • Классно, танцы по утрам очень заряжают
  • Слишком красивая
  • Это шорты или юбка? Просто очень необычно
  • Классная
  • зачем постоянно во всех видео высовывать язык?
  • Вы красотка
  • Настя, чуть дальше и будет огнее огонь
  • Шикарная

Настроение на весь день: Настя Каменских завела фанов зажигательным утренним танцем

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Настя Каменских показала архивные фото секретной свадьбы с Потапом в США.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Настя Каменскихпевец
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