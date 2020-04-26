Настрадалась и нарыдалась: Топалов встал на защиту Тодоренко и оправдался за грубость в сети

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Певец сообщил, что всегда будет горой за свою семью, что бы не произошло

Влад Топалов и Регина Тодоренко стали героями скандальных хроник после того, как ведущая имела неосторожность резко высказаться о насилии в семье и оправдать абьюз, свалив вину на жертву тирании. После этого на нее посыпались обвинения, звезду Орла и Решки лишилии звания "Женщина года" от журнала Glamour. Хоть Регина принесла публичные извинения и даже пообещала помочь жертвам насилия, бурная реакция в сети не умолкла. На защиту жены встал Влад Топалов, который в порыве гнева сорвался на подписчиках, раскритиковавших Регину.

Влад показал в Instagram милое фото с женой и сыном, на котором держит Майкла на руках, а рядом стоит улыбчивая и умиротворенная Регина в белом платье. Предположительно кадр был сделан в Италии в прошлом году во время выездной свадебной церемонии.

"Я вас обоих безумно люблю! Я всегда буду на вашей стороне для всего мира и с вами против всего мира, чего бы это мне не стоило. Всегда поддержу и буду драться и защищать вас до последней капли пота. Потому что вы - мое все! Потому что ты - мой сын! И это твоя родная мама. Хрупкая, нежная, ранимая, молодая, честная, самая добрая и, конечно, как и все мы, не знает всего на свете и может оступиться. Но я никому не позволю оскорблять и унижать свою семью. Я ВСЕГДА БУДУ НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ! Не важно, правы вы или нет.... мы можем ошибаться, но я всегда буду за вас горой! А дома со всем разберемся. А вам, великие умы современности, ораторы, гении, изобретатели, ученые, профессора, лингвисты, академики, создающие каждый день столько нового и сидящие дома на диванах, я скажу только одно. Если вам есть что сказать - говорите уже мне. Оставьте хрупкую девочку в покое. Она достаточно настрадалась и нарыдалась за сутки", - написал певец.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Ранее Влад вспылил и грубо ответил нескольким комментаторам, употребляя нецензурную лексику. Певец поспешил извиниться и заявил, что он вовсе не святой, тем более остро реагирует на выпады в сторону своей семьи.

"Все время забываю, что все тут Святые! Вчера паре из вас я ответил так, как того и стоило, может, было грубовато. Но, я , в отличии от вас, не Святой. Поэтому, когда оскорбляют мою семью - даю естественную реакцию. Тут уж сами виноваты. Я надеюсь, что оскорбляя меня вам станет чуть легче и вы сможете истинно собой гордиться! Я всегда открыт для конструктивного диалога, если таковой вообще возможен у вас", - заверил он.

Напомним, что ранее Регина Тодоренко и Влад Топалов честно рассказали о ссорах и конфликтах в начале совместной жизни.