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Настоящая поддержка и опора: довольная Лилия Ребрик забралась на шею к мужу

Пятница 24 июля 2020 16:42
Настоящая поддержка и опора: довольная Лилия Ребрик забралась на шею к мужу
Лилия Ребрик с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Артистка призналась, что любимый пришел поддержать ее на спектакле

Лилия Ребрик - настоящая зажигалочка и источник позитива для всех окружающих и даже подписчиков в сети. Она с удовольствием делится с поклонниками моментами из своей семейной и рабочей жизни и дает полезные советы в самых разных сферах. Кроме ведения прямых утренних эфиров на ТВ, она еще и играет в театре и уже приступила к репетициям.

На своей странице в Instagram Лилия опубликовала забавное фото, на котором показала, как любимый муж Андрей Дикий пришел поддержать ее на спектакле. В самом прямом смысле - довольная актриса забралась ему на шею и свесила одну ногу!

На Ребрик - эффектное красное платье, а светлые волосы она завила в мелкие кудри. Кадр был сделан в гримерке.

Настоящая поддержка и опора: довольная Лилия Ребрик забралась на шею к мужу

Лилия Ребрик поблагодарила мужа за прекрасную поддержку (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Чоловік прийшов підтримати мене на виставі. До речі, перша вистава після карантину... @andrii_dykyi дякую за підтримку", - прокомментировала веселый кадр артистка.

Фолловеры по достоинству оценили чувство юмора и позитив "дикой семейки", как они сами себя называют.

  • Повезло же Андрею - поддерживать свою жену (умницу и красавицу) настоящее счастье! Замечательная пара, молодцы!
  • Оце жіноча натура, завжди хочеться залізти на шию і ножки звісити. Ха ха ха
  • Классно поддерживает,молодец.
  • Молодец муж, всем бы таких мужей!?!
  • Гарно підтримав
  • Супер,ррррр очень жарко. P.s у Вас ,очень с**суальное колено! Фак,всем злючкам!
  • Ліля, ви неповторна!!! Де б взяти хоч половину вашої енергії))
  • Ви реально дика сімейка, тішусь за вас
  • Ещё б на голову залезла бы, так бы сказала моя бабушка
  • Чоловік, молодець
  • Молодці, чудова команда
  • Ви суперові

Настоящая поддержка и опора: довольная Лилия Ребрик забралась на шею к мужу

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик повеселила сеть "постельным" фото с дочками.

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