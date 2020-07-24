Настоящая поддержка и опора: довольная Лилия Ребрик забралась на шею к мужу

Артистка призналась, что любимый пришел поддержать ее на спектакле
Лилия Ребрик - настоящая зажигалочка и источник позитива для всех окружающих и даже подписчиков в сети. Она с удовольствием делится с поклонниками моментами из своей семейной и рабочей жизни и дает полезные советы в самых разных сферах. Кроме ведения прямых утренних эфиров на ТВ, она еще и играет в театре и уже приступила к репетициям.
На своей странице в Instagram Лилия опубликовала забавное фото, на котором показала, как любимый муж Андрей Дикий пришел поддержать ее на спектакле. В самом прямом смысле - довольная актриса забралась ему на шею и свесила одну ногу!
На Ребрик - эффектное красное платье, а светлые волосы она завила в мелкие кудри. Кадр был сделан в гримерке.
Лилия Ребрик поблагодарила мужа за прекрасную поддержку (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Чоловік прийшов підтримати мене на виставі. До речі, перша вистава після карантину... @andrii_dykyi дякую за підтримку", - прокомментировала веселый кадр артистка.
Фолловеры по достоинству оценили чувство юмора и позитив "дикой семейки", как они сами себя называют.
Скриншот комментариев
Ранее Лилия Ребрик повеселила сеть "постельным" фото с дочками.