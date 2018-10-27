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"Насильно мил не будешь": Мария Максакова призналась в сложных отношениях с мамой

Lite » Звезды 27.10.2018 - 08:55
Фото: Мария Максакова (РБК-Украина)
Фото: Мария Максакова (РБК-Украина)

Иногда ей было приятно побыть в роли матери

Известная оперная певица и вдова погибшего российского депутата Дениса Вороненкова Мария Максакова призналась, что у нее с мамой сложные отношения. Об этом знаменитость рассказала изданию Starhit.ru.

"Это сложно сделать. Безусловно, я не сторонница конфликта с мамой, но она сама выбрала свой путь. Я пробовала поздравить ее с днем рождения, позвонила ей — она трубку бросила. Насильно мил не будешь", - сказала она.

В то же время Максакова уточнила, что женщине "иногда было приятно побыть в роли мамы".

"Надо признать, иногда ей было приятно побыть в роли моей мамы, но в целом, она меня никогда особо не любила, а сейчас, видимо, все обострилось", - подчеркнула она.

Напомним, оперная певица и политик Мария Максакова сообщила о нападении на ее квартиру в Киеве. Артистка утверждает, что была вынуждена срочно вернуться домой, поскольку 15 человек ворвались в ее апартаменты, где находился маленький сын звезды.

Как мы сообщали ранее, певица Мария Максакова, вдова убитого в Киеве бывшего российского депутата Дениса Вороненкова, которая живет в украинской столице, снова вышла замуж.

Ранее Максакова рассказала об угрозах от заказчика убийства ее мужа.

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