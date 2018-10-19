"Нашим оставляли крошки со стола": Полякова о перспективах украинского шоу-бизнеса с уходом российских гастролеров

Королева ночи Оля Полякова (фото: пресс-служба)

Полякова объяснила, при каких условиях у наших артистов не будет времени выступать в РФ

Полякова резко высказалась о прошлом состоянии украинского рынка шоу-бизнеса, который был тесно переплетен с гастролями российский артистов. По словам Поляковой, развитие украинского шоу-биза замерло в 1991 году и какие-либо изменения происходили только "в угоду российским гастролерам", а украинским артистам "оставались крошки со стола". Таким мнением исполнительница поделилась в эксклюзивном интервью STYLER.

"Все замерло в 1991 году… Только в крупных городах что-то шевелится и то, долгие годы шевелилось в угоду российским гастролерам, которые забирали все себе, а нашим оставляли крошки со стола, — говорит Полякова. — Только сейчас радио и ТВ стали по-другому относиться к украинским артистам, но этого мало, чтобы заработала вся индустрия".

К слову, таким мнением Полякова поделилась в рамках вопроса, действительно ли украинский рынок шоу-бизнеса можно назвать "тесным"; и хватает ли певице концертов в Украине.

"Отчасти это так, да не так! Вот смотрите. Россиян всего в 3,5 раз больше чем украинцев. И они ненамного богаче украинцев. Но их музыкальный рынок больше украинского раз в 15-20 — это огромная разница. У них работа есть у артистов всех эпох и мастей. И звезды 80-х, и 90-х, и нулевых… Все работают, гастролируют… Работы хватает даже нашим поющим "гастарбайтерам". Что это значит? Это значит, что Украина имеет огромный потенциал, но который никто не развивает!.. У нас есть миллионы зрителей, но нет инфраструктуры, дорог, залов", — рассказывает Оля Полякова.

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При этом певица отмечает, что такая ситуация на концертном рынке Украины — это в тоже время перспективы.

"В России же это все активно развивалось в советское и новое время. А у нас в большую часть страны невозможно добраться, а если доберешься, то нет даже площадки нормальной, чтобы дать концерт! Здесь непаханое поле работы и огромные перспективы! Но не артистам же этим заниматься! Этим должны заниматься власть и бизнес. Но молодые творческие люди не готовы ждать еще 25 лет обещаний, это их жизнь, молодость, талант и, откровенно говоря, их понять можно. Если бы рынок в Украине был развит, у них просто не хватало бы времени на концерты в Челябинске", — делится мыслями Полякова.

"Я мечтаю, чтобы в будущем Украина стала как Швеция, которая является столицей мировой поп-музыки! И для того, чтобы талантливому человеку добиться успеха, ему не нужно будет уезжать жить ни в Лос-Анджелес, ни в Москву", — подытожила Полякова.

Полный вариант эксклюзивного интервью с Олей Поляковой.

Напомним, ранее Полякова высказалась о "языковой проблеме" в Украине, отметив: "Слова и формулировки могут разжечь серьезный пожар".

К слову, 26 октября в Киеве состоится гранд-шоу Поляковой "Королева ночи" с самым экстремальным номером в карьере поп-дивы.

Оля Полякова: биография (видео: STYLER)