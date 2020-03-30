ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Наши сердца будут спокойны: Арсен Мирзоян порадовал онлайн-выступлением во время карантина (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.03.2020 - 12:12
Наши сердца будут спокойны: Арсен Мирзоян порадовал онлайн-выступлением во время карантина (видео)
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян (фото: пресс-служба)

Артисты перенесли свои весенние концерты на неопределенный срок, а в свободное от гастролей время развлекают своих сторонников онлайн-концертами с помощью роботизированной техники

Следуя рекомендациям на запрет проведения массовых мероприятий Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко прислушивается и к своим поклонникам. Последние в обращениях артистов в соцсетях выразили желание увидеть живое выступление своих кумиров хотя бы в онлайне.

Супруги не стали тянуть, а им на помощь пришли профессионалы из сопутствующих шоу-бизнеса сфер — прежде всего, технических. Как вспоминает Мирзоян, в коллаборации с представителями международного фестиваля Underhill и командой Profi они задумали создать полноценный концерт. Первые предоставили площадку, вторые — техническое оборудование. На подготовку к выступлению артисты потратили всего сутки.

Арсен Мирзоян онлайн - концерт на UNDERHILL MUSIC TV

Полноценное выступление Арсена Мирзояна вышло на YouTube канале артиста. А его звездной гостьей стала Тоня Матвиенко. Она исполнила песни авторства Арсена из своего репертуара. А трек “Детский смех” певица посвятила здоров'ю всех детей и родителей: “Когда мы будем слышать детский смех — наши сердца будут спокойны. Всем этого желаю”.

В целом концерт длится более чем час. В нем также приняли участие музыканты Мирзояна, которые “вживую” аккомпанировали и самому Арсену, и Тоне. Дополнили выступление световое шоу и “левитация” музыкантов с помощью технических устройств. Весь процесс онлайн концерта Мирзояна и Матвиенко на площадке контролировали четыре инженера.

Поросенок, яйца и конфеты: DZIDZIO, Матвиенко и другие вспомнили, как работали за еду KAZKA представили грандиозный концерт "NIRVANA The Show": как это было (фото)
Новости Украины концертТоня МатвиенкоАрсен Мирзоян
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь