Наши сердца будут спокойны: Арсен Мирзоян порадовал онлайн-выступлением во время карантина (видео)

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян (фото: пресс-служба)

Артисты перенесли свои весенние концерты на неопределенный срок, а в свободное от гастролей время развлекают своих сторонников онлайн-концертами с помощью роботизированной техники

Следуя рекомендациям на запрет проведения массовых мероприятий Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко прислушивается и к своим поклонникам. Последние в обращениях артистов в соцсетях выразили желание увидеть живое выступление своих кумиров хотя бы в онлайне.



Супруги не стали тянуть, а им на помощь пришли профессионалы из сопутствующих шоу-бизнеса сфер — прежде всего, технических. Как вспоминает Мирзоян, в коллаборации с представителями международного фестиваля Underhill и командой Profi они задумали создать полноценный концерт. Первые предоставили площадку, вторые — техническое оборудование. На подготовку к выступлению артисты потратили всего сутки.

Арсен Мирзоян онлайн - концерт на UNDERHILL MUSIC TV



Полноценное выступление Арсена Мирзояна вышло на YouTube канале артиста. А его звездной гостьей стала Тоня Матвиенко. Она исполнила песни авторства Арсена из своего репертуара. А трек “Детский смех” певица посвятила здоров'ю всех детей и родителей: “Когда мы будем слышать детский смех — наши сердца будут спокойны. Всем этого желаю”.

В целом концерт длится более чем час. В нем также приняли участие музыканты Мирзояна, которые “вживую” аккомпанировали и самому Арсену, и Тоне. Дополнили выступление световое шоу и “левитация” музыкантов с помощью технических устройств. Весь процесс онлайн концерта Мирзояна и Матвиенко на площадке контролировали четыре инженера.