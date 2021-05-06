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Наши красавчики: жена MONATIK'а умилила сеть видео с сыночками

Новина українською → Турция, Четверг 06 мая 2021 15:57
Наши красавчики: жена MONATIK'а умилила сеть видео с сыночками MONATIK с женой и детьми (фото: instagram.com/monatik_official)
Автор: Марина Настевич

Популярный украинский исполнитель MONATIK (Дмитрий Монатик) вместе с женой Ириной и сыновьями отправился на отдых в теплую Турцию. Супруги лишь недавно впервые показали лица своих малышей и теперь с удовольствием публикуют семейные кадры.

Жена артиста Ирина поделилась в своем Instagram милым видеороликом с сыночками Даниилом и Платоном.

На видео мальчики запечатлены со спины, а затем они под музыку из сериала забавно по очереди поворачиваются лицом к камере. На малышах - яркие футболки, а также стильные солнцезащитные очки.

"Наши красавчики Данечка и Платошик", - подписала публикацию гордая мама.

В разделе сториз она также выложила милый кадр с сыновьями - те сидят на шезлонгах в белых халатах и играют с игрушками.

Наши красавчики: жена MONATIK'а умилила сеть видео с сыночками

Жена Монатика показала их сыновей на отдыхе в Турции (фото: instagram.com/irinamonatik)

Кроме того, Ирина похвасталась снимком, сделанным старшим сыном Даней. На нем она позирует на территории отеля в коротком черном платье и такого же цвета босоножках.

"Когда наконец то в семье появился фотограф, photo by Данечка", - прокомментировала жена Монатика.

Наши красавчики: жена MONATIK'а умилила сеть видео с сыночками

Ирина Монатик показала фото, которое сделал ее сын (instagram.com/irinamonatik)

Подписчики согласились, что маленькие Монатики - настоящие красавчики, и оставили много умиленных комментариев.

  • Ці малі Монатіки, абажаю
  • Красавчики маленькие
  • Братики Монатики
  • Такие симпатяшки
  • На стиле
  • Чудесные мальчики
  • Такие деловые
  • Сразу видно, чьи детки. Мини копии родителей
  • Лучшие, сладенькие мальчики
  • Прекрасные дети
  • Очень красивые ребятки
  • Первый - мама, второй - папа
  • Их можно всегда узнать по затылочкам
  • Чудесные
  • Боже, які ж круті

Ранее мы сообщали, что MONATIK запечатлел важное событие в жизни сына и поделился нежным фото с малышом.

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