Наши красавчики: жена MONATIK'а умилила сеть видео с сыночками

Популярный украинский исполнитель MONATIK (Дмитрий Монатик) вместе с женой Ириной и сыновьями отправился на отдых в теплую Турцию. Супруги лишь недавно впервые показали лица своих малышей и теперь с удовольствием публикуют семейные кадры.

Жена артиста Ирина поделилась в своем Instagram милым видеороликом с сыночками Даниилом и Платоном.

На видео мальчики запечатлены со спины, а затем они под музыку из сериала забавно по очереди поворачиваются лицом к камере. На малышах - яркие футболки, а также стильные солнцезащитные очки.

"Наши красавчики Данечка и Платошик", - подписала публикацию гордая мама.

В разделе сториз она также выложила милый кадр с сыновьями - те сидят на шезлонгах в белых халатах и играют с игрушками.

Жена Монатика показала их сыновей на отдыхе в Турции (фото: instagram.com/irinamonatik)

Кроме того, Ирина похвасталась снимком, сделанным старшим сыном Даней. На нем она позирует на территории отеля в коротком черном платье и такого же цвета босоножках.

"Когда наконец то в семье появился фотограф, photo by Данечка", - прокомментировала жена Монатика.

Ирина Монатик показала фото, которое сделал ее сын (instagram.com/irinamonatik)

Подписчики согласились, что маленькие Монатики - настоящие красавчики, и оставили много умиленных комментариев.