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Наше начало 12 лет назад: Сергей Бабкин умилил сеть архивными фото с венчания

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.05.2020 - 20:19
Наше начало 12 лет назад: Сергей Бабкин умилил сеть архивными фото с венчания
Сергей и Снежана Бабкины (фото: instagram.com/babkin_official)

Музыкант опубликовал архивные фото с венчания

Серий Бабкин, который недавно признался, чего ему не хватает больше всего во время карантина, порадовал своих поклонников архивными фотографиями с венчания. Артист выложил фото в своем Instagram-аккаунте.

Популярный украинский артист отметил, что делится со своими подписчиками самым сокровенным. Стоит отметить, что венчание Бабкиных состоялось 11 мая 2008 года.

"Наше 11 мая много-много лет назад! Наше Начало! Делюсь самым сокровенным - таинством Венчания!" – написал музыкант.

Снежана Бабкина также поделилась праздничной фотографией, на которой она находится в кровати вместе с детьми. При этом все вокруг усыпано лепестками роз.

Наше начало 12 лет назад: Сергей Бабкин умилил сеть архивными фото с венчания

Снежана Бабкина с детьми (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

"Наше утро! 12 лет со дня Венчания. Самый волшебный наш праздник!" – подписала фото Бабкина.

Пользователи сети также прокомментировали счастливые фото семейной пары.

  • Дорогие мои, любви вам;
  • Красиво, счастья;
  • Как же здорово!!! Поздравляю!
  • Поздравляю!!!! Вы просто молодчинки!!!! Счастья вам большущего всегда и в каждом дне!!!
  • Вау! Поздравляю!!!
  • Вот это утро;
  • Поздравляю Вас с этим важным днём в вашей семье!!!
  • Поздравляю;
  • Красота.

Наше начало 12 лет назад: Сергей Бабкин умилил сеть архивными фото с венчания

Наше начало 12 лет назад: Сергей Бабкин умилил сеть архивными фото с венчания

Наше начало 12 лет назад: Сергей Бабкин умилил сеть архивными фото с венчания

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Снежана Бабкина неожиданно призналась, что продавала грудное молоко. Об этом она рассказала в прямом эфире в инстаграм программе "Зірковий шлях".

Теги Новости Украины Сергей БабкинСнежана Бабкина
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