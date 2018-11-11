"Нас не поймали": Монатик пошел на "преступление" ради нового клипа (видео)

Видео: Монатик рассказал о съемках нового клипа в Венеции (Youtube-канал/Светская жизнь)

Популярный украинский певец Дмитрий Монатик рассказал о том, как "переступил закон" ради съемок нового клипа в Венеции. Об этом он рассказал в интервью Кате Осадчей в рамках "Светской жизни".

"Я в детстве купался в реке Стыр. Просто не брезгливый человек. Но вы понимаете, это не классно будет, если они скажут, что в венецианские каналы можно прыгать. Что тогда там будет происходить. Там штраф 500 евро за подобные прыжки. Но нас не поймали", - сказал он.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

В то же время Монатик уточнил, что, не смотря на откровенные сцены, его супруга его не ревновала.

"Я не даю повода. Мы максимально понимаем, что такое наша профессия, а что такое личная жизнь. А там я никогда не давал повода для ревности", - подчеркнул он.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

Добавим, что "Мажор" режиссера Константина Статского был внесен в список запрещенных в Украине российских фильмов и сериалов еще в 2015 году. Сейчас над проектом работает Игорь Твердохлебов. Кроме того, следует отметить, что съемки первого сезона сериала проходили весной, летом и осенью 2013 года в Киеве. А продюсер проекта - Александр Цекало - бывший муж Лолиты Милявской, которая не знает, кто такой Сенцов.

Кстати, 7 ноября вышел саундтрек третьего сезона сериала. В него вошли песни российских и зарубежных исполнителей, в том числе, артистов-украинофобов L'One и Мота.

Ранее мы писали о том, что Монатик попросил помощи для ребенка.

Видео: РБК-Украина