Народный Олег и мега-Оля: Потап создал творческое трио с Поляковой и Винником

Потап пообещал официальную презентацию песни 5 декабря
Потап, Оля Полякова и Олег Винник решили по-своему оригинально промотировать продолжение популярной украинской комедии "Скажене весілля 2”, продюсером которой является телеведущий Юрий Горбунов. Отметим, что в кинотеатрах Украины новая кинолента появится 25 декабря. Более того, к музыкальному сопровождению фильма вновь присоединился Потап. Именно Алексей Потапенко и Алексей Завгородний (Позитив из группы “Время и Стекло”) выступили в роли саундпродюсеров фильма. И создали саундтрек под названием “СВ2”.
Своими воспоминаниями от записи нового трека также поделился Потап. Так, на своей страничке в сети instagram украинский рэпер опубликовал забавное фото, на котором позируют также Винник и Полякова. Выяснилось, что Потап и Винник записали новую песню под названием “Свят! Свят! Свят!”.
“У другій частині “Скаженого весілля” ви побачите знайомих і улюблених героїв, а ось коли ми працювали над саундтреком , ми знову зустілись з Олегом і записали неймовірно святкову пісню, яка називається “Свят! Свят! Свят!” вона і стане головним саундтреком фільму і усіх наступаючих свят! Але ми подумали, що дует у нас уже був, може зробимо тріо, як-то кажуть нашому салату була потрібна заправка, а хто у нас дівчина-свято ? Звичайно Полякова! Оля додала свого шарму і відриву і вийшло супер тріо - неймовірний, просто фантастичний, народний Олег, недосяжна і мега весела Оля і Потап, це буде РАКЕТА!! Народне тріо Велика прем’єра пісні та кліпу відбудеться 5 грудня!” - пишет о новом сотрудничестве Потап.
Фото: instagram.com/realpotap
Поклонники рэпера поспешили оставить свои отзывы:
Скриншот комментариев: instagram.com/realpotap
MOZGI - СВ2 [з к/ф "Скажене Весілля 2"]
Напомним, ранее Потап поразил признанием о серьезных ссорах с Каменских.