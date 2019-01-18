"Напомнила Зверева": Лободу раскритиковали за кричащий наряд

Фото: Светлана Лобода ( instagram.com/lobodaofficial)

Певица показала концертные наряды, в которых вышла на сцену во время презентации нового грандиозного шоу

Популярная певица Светлана Лобода, которая недавно вернулась после отдыха на райских Мальдивах, анонсировала второй день концерта в московском "Крокус Сити Холле", разместив в Instagram яркое фото в броском сценическом наряде.

На снимке певица позирует в блестящем платье цвета металлик с широкими рукавами, обрамленными воздушными белыми рюшами и высоких сапогах-ботфортах в тон. На голове у звезды красовалась стильная кепка.

"День второй сегодня", - напомнила она фанам о своей масштабной шоу-прграмме, которая будет идти ежедневно до 20 января.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Не всем поклонникам пришелся по вкусу экстравагантный наряд звезды, а некоторые сравнили артистку с ее коллегой, "королем гламура" Сергеем Зверевым и даже отметили, что ее "прикиду" позавидовал бы сам Филипп Киркоров.

"Света ,здесь ты напомнила своим костюмом Зверева", "Шик, блеск, красота", "Как много гламура", "Прикид нереальный", "Космос", "Киркоров завидует, наверное, наряду!", "Ой, а мне не нравится наряд,не очень, какой-то дешёвый, старомодный", - писали комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Также фото Лободы поделилась и ее продюсер Нателла Крапивина. На странице в Instagram она показала кадр, на котором певица запечатлена вместе со своим шоу-балетом. Лобода, облаченная в откровенный наряд, максимально оголяющий грудь и ноги, запечатлена в движении. Черно-золотой блестящий боди с короткой накидкой сочетается к костюмами танцоров, позирующий на заднем фоне за спиной звезды.

"Первый пошел…Пока даже сложно осознать..Это была безмерность в мире мер", - восторженно подписала кадр Крапивина.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/natellakrapivina)

Подписчики продюсера начали активно делится своими впечатлениями после просмотра концерта, а многие не смогли сдержать эмоций восхищения, отметив высокий уровень подготовки.

"Было классно! Сцена супер ! На одном дыхание!", "Это было невероятно крутецкое шоу! Постановка каждого номера - шедевральна! Браво, вам как продюссеру и браво Лободе как арртисту", "Это было мощно! Нереальная реальность какая то! Вышли заряженные, ночью снились какие то космические сны!" - отмечали тех, кто уже успел посмотреть шоу и оценить его в полной мере.

Скриншоты комментариев (instagram.com/natellakrapivina)

Стоит сказать, что некоторые фаны пожаловались на проблемы со звуком, которые мешали им в полной мере насладиться голосом исполнительницы.

"Когда Светлана общалась с залом, не всегда был разборчив текст из-за звука . Танцевальный партер, правая сторона", "На балконе тоже были не разобрать слов. В знакомых песнях все понятно, а вот текст новых песен сложно было разобрать из-за звука", "Мы были в бельэтаже в первых рядах, вообще звук гулял ( музыка отлично слышна, голос - отвратно (каша прям)", - жаловались гости мероприятия.

Скриншот комментариев (instagram.com/natellakrapivina)

Ранее мы писали, что Светлана Лобода с дочерью отдохнула на Мальдивах. Она с удовольствием делилась яркими и солнечными снимками с райского острова, не упуская возможности показать на камеру стройные формы.

К слову, в последний день отпуска Светлана Лобода решила наведаться на местную дискотеку и даже сплясала откровенный зажигательный танец, сорвав восторженные комплименты поклонников.

Видео: РБК-Украина