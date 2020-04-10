Тяжело далась: невеста Виктора Павлика обескуражила внезапным заявлением о свадьбе

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Девушка решилась на откровенное признание о самом волнительном дне в жизни

Молодая невеста и концертный директор Виктора Павлика Екатерина Репьяхова тщательно готовилась к свадьбе с певцом и уже выбрала свадебный наряд. К назначению даты она подошла со всей ответственностью и даже прибегла к помощи астрологии, но все карты паре спутал карантин и внезапная пандемия. Теперь же девушка завила, что торжество придется перенести и заинтриговала словами о том, что новую даты называть не будет. Об этом она написала на личной страничке в Instagram.

Так, Екатерина показала снимок у зеркала в роскошном кружевном свадебном платье со шлейфом и открытой спиной.

"На сегодняшний день мы не принадлежим сами себе, но мы не спешим переносить свадьбу. Если границы не откроют до конца июня, то свадьба, конечно, будет перенесена. Потому что мама в Израиле, одна подруга в Москве, одна в Лондоне, одна в Америке.Так же для нас важно, какое финансовое положение будет у наших гостей, а это зависит от того, на сколько быстро мы все действительно сможем преступить к своим работам. Если свадьбу перенесем - новую дату рассекречивать не будем", - заявила она.

Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Невеста Павлика посетовала на то, что пока изучала фото своих нарядов, вновь захотела ускорить торжественный момент.

"Часто задаваемый вопрос: расстроилась ли я из-за сложившейся ситуации? И какое наше настроение? Скажу так, я абсолютно спокойна, и не вижу поводов для расстройства. Единственное, когда искала фото для поста, насмотрелась на свои красивенные платья и поняла, как же сильно я хочу их уже одеть", - поделилась она.

Одна из подписчиц Екатерина предложила ей устроить тихую свадьбу без лишнего шума и поставила в пример ведущего Дмитрия Комарова.

"Я хочу разделить этот счастливый день со своими друзьями. Хочу, чтобы меня красивую и счастливую увидели мои родные, чтобы эта атмосфера жила в их сердцах еще долго. Чтобы у них на всю жизнь остались фотографии", – возразила девушка.

Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

"А еще мы с Виктором часто работаем на свадьбах, и я всегда смотрю и представляю себя на месте невесты. У каждого свой опыт, свои взгляды, свои ценности и свои чувства. Поэтому не стоит раздавать советы со своей колокольни. Вы ведь не знаете, насколько нам тяжело далась наша семья, и мы хотим это хорошенько отметить", - пояснила она.

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Ранее Виктор Павлик и его невеста рассказали, когда у них произошел первый поцелуй.