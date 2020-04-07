Налево пойдешь: топ-5 самых громких звездных измен, которых никто не ожидал

Пары, которые столкнулись с изменой (фото: коллаж РБК-Украина)

Спойлер: многие из пар преодолели кризис

Красота, успех, богатство и популярность – казалось бы, у этих звезд есть все, чтобы быть счастливыми в личной жизни и удержать партнера надолго. Но, как известно, данные «козыри» – вовсе не гарантия того, что вам не придется столкнуться с сердечными разочарованиями. В нашей подборке – самые громкие измены среди знаменитостей, которых никто не ожидал.

Трэвис Скотт и Кайли Дженнер

22-летняя миллиардерша и 27-летний рэпер приучили публику к совместным «сладким» и горячим фото в соцсетях и идеальной картинке на публике. Так что когда осенью прошлого года миру стало известно о кризисе отношений в паре, это казалось фейком. Но факт остается фактом – Кайли и Трэвис решили взять паузу, сохранив общение ради общей дочери Сторми. Среди причин расставания инсайдеры называли желание разобраться в себе и насыщенные графики. Сами звезды хранили молчание.

А вот поклонники провели свое расследование, по результатам которого Трэвис изменял Кайли чуть ли не с начала отношений в 2017-м году. Так, якобы он параллельно встречался с Instagram-звездой Рожан Кар, которую знал еще до знакомства с Дженнер. Фолловеры сопоставили разные фото из путешествий знаменитостей, и многие из поездок удивительно совпали. Тем не менее, как рэпер, так и Рожан эту информацию опровергли.

Кайли и Трэвис казались идеальной парой (фото: instagram.com/kyliejenner)

Джастин Тимберлейк и Джессика Билл

Вот уж кто удивил публику, так это безупречный семьянин Джастин Тимберлейк. Так, в декабре прошлого года 38-летний музыкант попал в неприятную историю. В сети появились фото, на которых он держит за руку коллегу по съемкам фильма «Палмер» Алишу Вейнрайт. Как только вспыхнул скандал, певец поспешил заявить, что это ничего не значит и между ними с актрисой ничего не было. Якобы он просто был нетрезв, а атмосфера на балконе способствовала проявлению чувств.

В шоке были все, а особенно Джессика Билл, на которой Джастин женат с 2012-го года. Она не долго не могла простить супруга и, по словам приближенных к паре, заставила его пойти на семейную терапию, чтобы проработать свои чувства. Она же, по слухам, заставила мужа публично извиниться перед ней, что Джастин сделал с помощью поста в Instagram. Позже Тимберлейк трогательно поздравил Джессику с днем рождения, чем, похоже, окончательно растопил ее сердце.

Джастину удалось спасти семью (фото: instagram.com/justintimberlake)

Джонни Депп и Эмбер Херд

Брак голливудской красотки Эмбер Херд и признанного секс-символа Джонни Деппа продлился недолго – всего лишь чуть больше 12 месяцев. Зато за его последствиями весь мир наблюдает уже почти 4 года. Начиналось все красиво и романтично: после совместных съемок в «Ромовом дневнике» влюбленные не могли расстаться. Депп позвал молодую возлюбенную замуж, преподносил ей несусветно дорогие подарки и был явно без ума. А Эмбер просто светилась от счастья.

Но очень скоро идиллия сменилась чередой скандалов и судебных разбирательств. В мае 2016-го актриса заявила, что хочет развестись, позже обвинив мужа в домашнем насилии. По словам же Деппа, это он подвергался побоям со стороны супруги – она, якобы, любила пинать его ногами и руками. А также нашел доказательства ее неверности. Так, еще будучи в браке с Джонни она начала отношения с миллиардером Илоном Маском. В конце марта в сети появились и доказательства измены: так, Эмбер и Илона засняли камеры отеля, в котором она была вместе с Деппом.

Роман пары начался с совместных съемок (фото: принтскрин instagram.com/uuh.honey)

Сэм Асгари и Бритни Спирс

Когда Бритни Спирс, которой не особо везло в личной жизни, встретила танцора и фитнес-тренера Сэма Асари, казалось, это воздаяние за все ее неудачные попытки построить счастливые семейные отношения. 38-летняя певица и 26-летний манекенщик и тренер души друг в друге не чаяли. Микроблог Бритни мгновенно заполнился снимками с молодым бойфрендом. Вот они вместе занимаются спортом, вот – отдыхают. А вот просто наслаждаются домашним бездельем… Близкие певицы уверяли, что Сэм – самый лучший из всех женихов Бритни, и они ждут не дождутся, когда же пара поженится. К слову, вскоре Бритни появилась на людях с кольцом на пальце, но конкретных заявлений не дала.

Но, оказывается, и у этой пары были трудные моменты, связанные с неверностью. Модель Морган Осман пыталась разлучить влюбленных, опубликовав якобы доказательства неверности Сэма – фото, на котором они с Асгари целуются. Позже девушка даже интервью, заявив, что они в отношениях, а Бритни пора открыть глаза. Тем не менее, представители Спирс заявили, что скандальный снимок был сделан до начала отношений Бритни и Сэма, и все волнения улеглись. Сейчас пара по-прежнему радует фанатов теплыми совместными фото и, кажется, у них правда все отлично.

Бритни и Сэм на данный момент счастливы вместе (фото: instagram.com/britneyspears)

Джордж Клуни и Амаль Аламуддин

Джордж и Амаль Клуни казались идеальной парой. Когда они вместе появлялись на светских событиях, актер просто не мог оторвать глаз от своей возлюбленной. В сети даже появились шутки в стиле: найди кого-то, кто будет смотреть на тебя так, как Джордж на Амаль. С появлением на свет двойняшек Александры и Эллы отношения, казалось, только укрепились.

Но все же идеальная семейная жизнь со временем начала надоедать Клуни, который до этого слыл «вечным холостяком». Слухи о серьезном разладе в семье голливудского сердцееда и знаменитой юристки появились еще в феврале прошлого года. Так, якобы пара разъехалась, и уже больше месяца Амаль с детьми живет отдельно. Но со временем в семье все наладилось. И вот накануне пятой годовщины свадьбы Джордж вновь взялся за старое. По словам инсайдеров, он увлекся актрисой Бри Ларсон, которая почти в 2 раза моложе его. Впрочем, этот роман так и не подтвердился. Так что надежда, что брак выдержит испытание, есть.

Джордж и Амаль Клуни (фото: принтскрин instagram.com/amalclooney.ru)