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"Наконец встретились": Лилия Ребрик и Юрий Горбунов заинтриговали совместным проектом

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.05.2019 - 17:56
"Наконец встретились": Лилия Ребрик и Юрий Горбунов заинтриговали совместным проектом
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Работа над сериалом "Великі Вуйки" уже кипит

Лилия Ребрик и Юрий Горбунов встретились вместе на съемочной площадке. Отметим, что Ребрик и Горбунов – не только известные украинские телеведущие, но также и актеры театра и кино. И вот, пара заинтриговала поклонников новым проектом, продюсером которого выступит непосредственно Горубнов.

Так, телеведущий на данный момент активно работает над съемками новой комедии – сериал "Великі Вуйки". Это будет спин-офф популярного сериала " Останній москаль". Уже известно, что работа над созданием сценария завершена. Также завершился кастинг и пробы. И поклонники Горбунова уже знают, что одну из ролей в новом сериале сыграет Лилия Ребрик.

"Нарешті зустрілися на знімальному майданчику! Зйомки серіалу "Великі Вуйки" (продовження серіалу "Останній москаль"). Чекаєте?))) Фото з самим продюсером", - подписала совместное селфи Лилия Ребрик.

Лилия Ребри и Юрий Горбунов

Лилия Ребри и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Интересно, что Горбунов опубликовал точно такое же фото, только подпись оставил немного другую:

"Нарешті зустрілись! На знімальному майданчику. Робота над серіалом "Великі Вуйки" кипить!"

Поклонники творчества Ребрик и Горубнова поспешили прокомментировать их новые посты и хорошую новость:

  • "Классные такие! И я хочу в этот сериал))"
  • "Зробіть його, будь ласка, українським, не посміховищем над народом"
  • "Класс, крутые!"
  • "Красивое фото"
  • "Когда-нибудь расскажете, кого вы там играете"

Также в разделе сториз на своей instagram-страничке Ребрик опубликовала общее с Горбуновым фото. Скорее всего, на съемочной площадке.

&quot;Наконец встретились&quot;: Лилия Ребрик и Юрий Горбунов заинтриговали совместным проектом

Лилия Ребри и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, ранее Лилия Ребрик очаровала фото с семейного отдыха. Телеведущая весело провела время с мужем и дочерьми. 

Также до этого Лилия Ребрик показала свои "закулисные будни". Актриса и ведущая позирует на фото в пиджаке и колготках в сеточку. 

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Новости Украины Юрий ГорбуновЛилия Ребриктелеведущая
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