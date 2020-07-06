Наконец-то встретились: Лилия Ребрик очаровала душевным кадром своей большой семьи

Лилия Ребрик с мужем и детьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Из-за карантина ведущая долгое время не виделась со своими родными

Лилия Ребрик проводит карантин на даче вместе с самыми близкими - мужем Андреем Диким и дочерьми Дианой и Полиной. Из-за риска заразиться самим или же подвергнуть опасности родных ведущая долго не виделась со своими родителями, и вот наконец долгожданная встреча состоялась. Счастливым семейным фото артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Родители и сестра Лилии Юлиана приехали к ней в гости и они устроили душевное застолье все на той же даче. На снимке большое семейство запечатлено за щедро накрытым столом - сама ведущая, ее муж, родители, дочки и сестра. По лицам видно, что все очень соскучились и безумно рады видеть друг друга.

"Нарешті зустрілися, як ми чекали на цю зустріч..." - написала Ребрик, добавив множество сердечек.

Лилия Ребрик показала семейную встречу с родителями и сестрой (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники порадовались за ведущую и оставили ее семье много теплых слов.

Ваша старшая дочь Диана очень похожа на вашу сестру

Такі класні. Діанка схожа на бабусю

Дай боже здоров'я вашим батькам вашим діточкам і щоб ваша родина була завжди щаслива

Круто коли сім'я разом

Ви класні

Вітаю. Ви всі чудові. Приємно бачити земляків

Яка чудова родина

ЦЕ ЩАСЛИВА РОДИНА!Вони всі між собою схожі!!!!!!

Приємно зустрічатися з рідними!

Вы очень красивые, позитивные и дружные: супер семья, дай бог вам

Щаслива родина!!!

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Лилия Ребрик рассекретила будущую профессию дочери и очаровала family look с дочерьми.

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Автор: Lite