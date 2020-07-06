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Наконец-то встретились: Лилия Ребрик очаровала душевным кадром своей большой семьи

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.07.2020 - 11:33
Наконец-то встретились: Лилия Ребрик очаровала душевным кадром своей большой семьи
Лилия Ребрик с мужем и детьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Из-за карантина ведущая долгое время не виделась со своими родными

Лилия Ребрик проводит карантин на даче вместе с самыми близкими - мужем Андреем Диким и дочерьми Дианой и Полиной. Из-за риска заразиться самим или же подвергнуть опасности родных ведущая долго не виделась со своими родителями, и вот наконец долгожданная встреча состоялась. Счастливым семейным фото артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Родители и сестра Лилии Юлиана приехали к ней в гости и они устроили душевное застолье все на той же даче. На снимке большое семейство запечатлено за щедро накрытым столом - сама ведущая, ее муж, родители, дочки и сестра. По лицам видно, что все очень соскучились и безумно рады видеть друг друга.

"Нарешті зустрілися, як ми чекали на цю зустріч..." - написала Ребрик, добавив множество сердечек.

Наконец-то встретились: Лилия Ребрик очаровала душевным кадром своей большой семьи

Лилия Ребрик показала семейную встречу с родителями и сестрой (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники порадовались за ведущую и оставили ее семье много теплых слов.

  • Ваша старшая дочь Диана очень похожа на вашу сестру
  • Такі класні. Діанка схожа на бабусю
  • Дай боже здоров'я вашим батькам вашим діточкам і щоб ваша родина була завжди щаслива
  • Круто коли сім'я разом
  • Ви класні
  • Вітаю. Ви всі чудові. Приємно бачити земляків
  • Яка чудова родина
  • ЦЕ ЩАСЛИВА РОДИНА!Вони всі між собою схожі!!!!!!
  • Приємно зустрічатися з рідними!
  • Вы очень красивые, позитивные и дружные: супер семья, дай бог вам
  • Щаслива родина!!!

Наконец-то встретились: Лилия Ребрик очаровала душевным кадром своей большой семьи

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Лилия Ребрик рассекретила будущую профессию дочери и очаровала family look с дочерьми.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины семьяЛилия Ребрикведущая
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