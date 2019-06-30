"Наконец-то вместе": Лилия Ребрик умилила сеть нежным семейным фото

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Дикая семейка собралась в полном составе

Звезда утреннего шоу "Ранок з Україною" и театральная актриса Лилия Ребрик много работает, как и ее супруг, хореграф Андрей Дикий. Поэтому у семьи не так часто получается проводить время в полном составе - с их двумя дочерьми Дианой и Полиной. Так что когда это происходит, все они очень счастливы.

Именно такой момент Лилия и показала на нежном новом снимке. На фото ведущая присела на траве, держа на руках младшую дочурку. Муж нежно обнимает их сзади, а старшая Диана сбоку. Все семейство счастливо смеется - они явно очень рады быть вместе.

Как отметила Ребрик, у них получилось отправиться немного отдохнуть на даче.

"Нарешті разом!" - подписала она трогательную публикацию.

Фото: Лилия Ребрик с семьей(instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики телезвезды порадовались за нее и засыпали комплиментами, отмечая, что у нее очень красивая семья и очаровательные дети.

Прекрасна сім‘я! Приклад для багатьох! Залишайтесь такими класними, а ми будемо радіти за вас!!!

Ви неймовірні і чудові!!!! Втомлені, але щасливі)

Ура! Дикі повним складом!

Яка ви гарна родина,там приємно дивитися на вас

Очень красивая и счастливая семья!!! Счастья, здоровья, удачи, любви, мира!!!

Шикарная семья! Люблю вас вы все очень красивы и талантливы:)

А дівчата схожі на Вас

Щасливий тато... має три дівчинки - красуні!!!

Очень красивая, счастливая семья. Приятно смотреть,на радостные лица семьи. Хотелось бы чаще и больше таких счастливых семей в нашей стране

Суперова дика сiмейка

Одна Доця мамина, другая папина. Класс, рада за Вас

Ви приклад для багатьох, дякую за ваше тепло

Красунчики, зичу щастя вас!!!!!! Ви суперові!!!!!

Супер позитивне фото!!!

Дика сімейка - супер сімейка!!! Чудова родина!

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик очаровала сеть фото годовалой дочки Полины, которая освоила велобег-трансформер.

Недавно Лилия Ребрик в купальнике показала пышную грудь и аппетитные формы и собрала в сети восторженные отзывы своих поклонников.

Также мы писали о том, что перед этим Ребрик зачаровала стройностью в сочном комбинезоне, шутя в сети о "дне сна".