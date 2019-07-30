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"Наконец-то на месте": Настя Каменских и Потап похвастались стартом жаркого отдыха (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.07.2019 - 15:56
"Наконец-то на месте": Настя Каменских и Потап похвастались стартом жаркого отдыха (видео)
Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап пока не публикует обновления, за него это делает Каменских

Настя Каменских наконец отправилась в долгожданный отпуск. Однако новая поездка вновь сопровождается "интригами и недомолвками". Поклонников исполнительницы очень интересует, куда же улетела их любимица. И сопровождает ли ее в этой поездке Потап. Однако Настя, как всегда, непреклонна и до последнего хранит интригу.

Одно ясно точно – Настя улетела в отпуск со своей лучшей подругой, Анной Завгородней (дизайнер, а также супруга солиста группы "Время и Стекло" Алексея Завгороднего). И да, со своей любимой поехал и Потап! Его мы видим на опубликованных видео.

Больше Настя ничего не сообщила. На своей instagram-страничке певица только опубликовала новое фото на фоне великолепного пейзажа. Вдали видим голубое море или океан, на волнах качаются десятки яхт и катеров. Также видим песчаный пляж с зонтиками.

"Долгий путь проделали сегодня, но наконец-то мы на месте! С этой секунды мой отдых начался", - комментирует фото Настя.

&quot;Наконец-то на месте&quot;: Настя Каменских и Потап похвастались стартом жаркого отдыха (видео)

Стильная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

При этом исполнительница также демонстрирует свой яркий пляжный образ. Каменских позирует в жакете-платье песчаного цвета, белой майке. В эффектной соломенной шляпке, а также плетеным рюкзаком-мешком. На шее – бусы из белых ракушек.

Также Настя сняла парочку видео, на которых демонстрирует свой номер и вид из отела, на фоне которого она и сделала фото. Соответствующее видео появилось в в twitter-блоге MyGlamWish.

Поклонники исполнительницы поспешили засыпать ее восторженными комментариями:

  • "Хорошего отдыха"
  • "Настя прекрасна, слов нет"
  • "Какой ты стала хорошенькой"
  • "Чудесного, шикарного и незабываемого отдыха!!"
  • "Богиня, хорошего отдыха"
  • "Какая же Вы офигенная! Сколько лет смотрю на Вас с восхищением, с интересом и любованием!!!! Вы-космос"
  • "Настя, привет, ты красавица"

&quot;Наконец-то на месте&quot;: Настя Каменских и Потап похвастались стартом жаркого отдыха (видео)

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Напомним, ранее жаркая Настя Каменских соблазнила "хищным" образом в облегающем платье на фестивале в Баку. Певица блистала в суперярком розовом наряде с черными полосками. 

Также до этого Каменских растрогала бекстейдж-видео клипов с Потапом

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