Наконец-то: Холостяк 9 сделал предложение избраннице (видео)

Даша Квиткова и Никита Добрынин (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Пара поспешила засыпать сеть фото и видео

Многие украинские звезды отправились в январе на экзотический отдых. И “главный холостяк” страны Никита Добрынин - не исключение. Участник шоу Холостяк 9 со своей избранницей Дашей Квитковой улетели на Бали практически на весь месяц! Здесь у сладкой парочки расписан активный отдых на каждый день - масса экскурсий, кулинарные мастер-классы, классический пляжный отдых и даже знакомство с местной фауной. Однако путешествие на Бали для Никиты и Даши теперь точно запомнить на всю жизнь. Ведь именно на райском острове в Индонезии Холостяк 9 наконец сделала предложение руки и сердца своей возлюбленной!

Конечно же, Даша и Никита поспешили сообщить радостную новость тысячам своим поклонникам. Более того, парочка даже опубликовала видео самого значимого момента в отношениях любой пары. А именно - сам процесс предложения руки и сердца.

На счастливом фото Даша показывает колечко от любимого - золотое с большим бриллиантом.

“Она сказала Да!” - трогательно подписал фото с возлюбленной Никита Добрынин.

Никита Добрынин и Даша Квиткова после заявления о помолвке (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Видео: instagram.com/nikitadobrynin

Даша также в стороне от счастливого и уникального момента не осталась и показала парочку ярких фото.

“Мой самый лучший мужчина”, - пишет Даша. При этом на опубликованных снимках и видео видно, как сильно нервничает Холостяк 9 и как скромничает Даша.

Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, что Никита Добрынин был главным героем 9-го сезона реалити-шоу “Холостяк” на телеканале СТБ. Шоу вышло в телеэфир весной 2019 года. С тех пор Никита встречаетс со своей избранницей Дашей Квитковой. Кстати, девушка также активно пробует себя в качестве ведущей.

Напомним, что Даша Квиткова трепетно поздравила любимого с днем рождения и устроила для него фото- и видеомарафон с пожеланиями.