Надя Дорофеева рассказала о ссорах с мужем и прокомментировала слухи о беременности

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица призналась, что свою беременность будет скрывать от общественности

Надя Дорофеева проводит карантин вместе со своим мужем Владимиром Дантесом - пара ушла на самоизоляцию в загородном доме, так что у них есть возможность подышать воздухом и порелаксировать во дворе. Однако они не ленятся и активно "живут в сети" - ведущий снимает забавные влоги о жизни на карантине, певица же проводит прямые эфиры и примеряет стильные луки. Они женаты уже 5 лет и по словам артистки, со временем их отношения становятся только крепче. Об этом Дорофеева и Дантес рассказали в интервью проекту "Люди говорят" на YouTube-канале PEOPLETALK TV.

Многие пары ссорятся на самоизоляции, но у них все как раз наоборот.

"Я на карантине сделала вывод, что чем дольше мы с Вовой вместе, тем лучше у нас отношения, - говорит Надя. - Казалось бы, уже можно было бы поубивать друг друга, но у нас это работает наоборот".

Певица также вспомнила, что когда-то они не виделись месяцами из-за гастролей и тогда после длительных разлук она даже стеснялась мужа.

"Когда мы встречались - я его стеснялась. У него появлялись новые привычки, мы долго притирались друг к другу. А когда мы много времени вместе, вот как сейчас, вообще супер классно. Мы за весь карантин поссорились всего лишь один раз. Да и из-за какой-то фигни", - поделилась артистка.

Супруги рассказали, что на карантине начали принимать ванну, много есть, а домашние белые футболки сменили на стильные наряды.

"Дом - это иногда, как поезд в ощущении детей, рожденных в СССР. Ты туда приходишь в удобной одежде. Но со временем мы начали наряжаться, устраивая таким образом праздник себе", - сказал Дантес.

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

В ходе беседы Надя также прокомментировала слухи о ее беременности, которые стали появляться после распада группы "Время и Стекло" да и в целом уже не раз возникали. Звезда призналась, что не станет об этом сразу рассказывать.

"Нет, я не беременна. Могу даже показать живот… Думаю, что когда это произойдет, мы все равно будем скрывать, но это не сейчас", - заявила Дорофеева.

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя рассказала и о распаде группы "Время и Стекло", участницей которой она вместе с Позитивом была много лет.

"Мы настолько сделали свой формат в группе "Время и Стекло", что любые поползновения за рамки очень тяжело воспринимались людьми, поклонниками. Мы просто понимали, что в какое-то время стали заложниками и образов, и стиля, и всего-всего, и нового мы в этом составе просто не можем сделать", – призналась артистка.

Напомним, Надя Дорофеева рассказала, какие мелочи делают ее счастливой каждый день.

Автор: Марина Настевич