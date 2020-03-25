Надя Дорофеева рассекретила свое любимое лакомство и кулинарные таланты "Позитива"

Фото: Время и Стекло (instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя и "Позитив" доказали, что хорошо изучили друг друга за совместные 10 лет

Группа "Время и Стекло" в лице Нади Дорофеевой, Алексея Завгороднего ("Позитива") и их продюсеров недавно очень расстроила поклонников – коллектив на десятом году творческой деятельности прекратил свое существование. Эта новость была для фанов дуэта сродни грому среди ясного неба, ведь артисты как раз пребывают на пике популярности! Но Надя и "Позитив" поспешили утешить поклонников – впереди их ждет что-то новое и не менее интересное. Продюсерг группы Потап решил порадовать фанов и записал блиц-интервью с участниками дуэта, а заодно и проверил, насколько хорошо они знают друг друга.

Надя и Алексей писали свои ответы на бумаге и сверяли их, попутно комментируя на камеру. Так, оказалось, что обязательным пунктом в райдере певицы, а заодно и ее любимым лакомством является сыр. Хотя "Позитив" посчитал, что это творог.

"Творожок был три года назад. В один период мы с девочками решили, что хотим правильно питаться. Поработал этот творог буквально три месяца, и потом мы его просто перестали есть. Но оставили два творожка в райдере, если кто-то на ночь не хочет вредно питаться. Единственное, что я ем в райдере – это сыр", – поправила коллегу девушка.

Фото: Время и Стекло (instagram.com/nadyadorofeeva)

Также фаны смогли узнать точный рост своих кумиров: Надин составляет 169, 5, а у Алексея - 1.86. Позитив, в свою очередь, угадал любимое ругательство певицы, правда, фразу пришлось "запикать", потому что она была нецензурной.

Надя рассекретила кулинарные таланты Алексея. Она рассказала, что его фирменным блюдом является мясо. "Стейк и паста", - поправил ее "Позитив".

"Это были потрясающие 10 лет совместной работы, лидирования во всех чартах, 10 лет. которые вас сдружили, которые дали возможность узнать, какого цвета глаза у вас, какие вы изнутри и сроднили огромное количество людей. Заканчивается эпоха, а любой конец – это начала чего-то нового", - подытожил Потап, чем довел ребят до слез.

Видео: YouTube/Время и Стекло

Напомним, что Надя Дорофеева показала, чем занимается на карантине и похвасталась кулинарными способностями мужа Владимира Дантеса.