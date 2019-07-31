Надя Дорофеева показала "жаркий" танец в купальнике во время отдыха в Италии (видео)

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофеева также улетела в отпуск в Италию

Надя Дорофеева также поспешила улететь в отпуск! Напомним, что буквально вчера, 30 июля, о долгожданном релаксе сообщили также Потап и Настя Каменских. Выяснилось, что пара отдыхает в Итлии. А именно – на острове Сардиния. Более того, в этой поездке Потапа и Настю сопровождают Алексей Завгородний-Позитив со своей женой Аней. Интересно, что Дорофеева со своим мужем, блогером и музыкантом Владимиром Дантесом также улетели в Италию! Но судя по всему, пара отдыхает отдельно от остальной "тусовки" – в кругу своих друзей.

Так, на своих instagram-страничках Дорофеева и Дантес опубликовали немало фото и видео с новой поездки. Скорее всего, пара и их друзья арендовали яхту, на которой "колесят" по итальянскому побережью. В частности Дантес оставил геометку – город Бари , итальянская коммуна Полиньяно-а-Маре.

А вот Дорофеева поделилась с поклонниками действительно захватывающим дух видео. Украинская певица показала короткий фрагмент, как она танцует. При этом на певице – красный купальник в горошек с завышенными трусиками, верх купальника декорирован белоснежными рюшами. Пляжный образ Дорофеева дополнила белоснежной узорной накидкой. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-аккаунте MyGlamWish.

Также Надя показала парочку фото старта путешествия. На одном снимке она позирует с Дантесом. А на втором воспользовалась популярным сегодня приложением, которое делает "детские фото". При этом Надя в шутку отметила, что хотела бы вернуться из отпускай такой же, как ей это предлагает популярная instagram-маска.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

А вот Дантес показал больше видео. К примеру, как они с друзьями развлекаются на большой яхте: слушают музыку, танцуют, пьют коктейли.

Звездная пара #НадяДорофеева и #ВладимирДантес устроили себе яхт-тур по побережью Италии)) Пара отдыхает с друзьями! pic.twitter.com/F13kJu8Kwa — MyGlamWish (@glam_wish) July 31, 2019

Напомним, ранее Винник, Потап и Дорофеева рассказали о своем отношении к соцсетям. По словам Потапа, ему вообще все равно на "компромат" в сети.

Также до этого Надя Дорофеева восхитила фото стильной мамы с надувным дельфином. Поклонники певицы в один голос отметили, что она очень похожа на свою стильную маму.